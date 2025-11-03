خبر في الجول - استبعاد ناصر منسي ومحمد السيد من رحلة الإمارات

استقر الجهاز الفني المؤقت لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على استبعاد الثنائي ناصر منسي ومحمد السيد من رحلة الإمارات.

ويستعد الزمالك لمغادرة مصر مساء اليوم الإثنين متجها إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري.

وعلم FilGoal.com أن استبعاد الثنائي ناصر منسي ومحمد السيد من قائمة الفريق لأسباب فنية.

كما يغيب آدم كايد عن بعثة الفريق بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وكان الزمالك قد تغلب على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر بالإمارات.

وتقام المباراة في السابعة والنصف من مساء الخميس.

ويتأهل الفائز من المباراة لملاقاة المتأهل من لقاء الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر بصفته بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.

