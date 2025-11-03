قائمة بيراميدز – تواجد مصطفى فتحي وغياب أسامة جلال عن رحلة السوبر في الإمارات

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 15:05

كتب : FilGoal

بيراميدز

تواجد مصطفى فتحي جناح بيراميدز في قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات رغم احتمالية غيابه بسبب الإصابة، فيما غاب أسامة جلال مدافع الفريق.

أعلن بيراميدز عن قائمة الفريق المتجهة إلى الإمارات، وذلك لخوض غمار بطولة كأس السوبر المصري.

وشهدت قائمة بيراميدز، تواجد مصطفى فتحي جناح الفريق رغم الإصابة التي يعاني منها، واحتمالية غيابه عن البطولة.

مواجهتان قبل إنتركونتيننتال.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر.. بيراميدز يعلن موعد سفره السوبر المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز بيراميدز يكشف طبيعة إصابة بلاتي توريه

من جهة أخرى، غاب أسامة جلال مدافع الفريق عن القائمة بسبب الإصابة، وكذلك غاب عبد الرحمن جودة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد – زياد هيثم.

الدفاع: محمد الشيبي – طارق علاء - محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – محمد حمدي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – محمد رضا "بوبو" – أحمد توفيق - وليد الكرتي – محمود عبد العاطي - عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – إيفرتون دا سيلفا – مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس – يوسف إبراهيم "أوباما".

وتتجه بعثة بيراميدز إلى الإمارات حاليا، على أن تصل طائرة الفريق إلى أبو ظبي بعد قليل.

ويبدأ بيراميدز مشواره في البطولة بملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل في نصف النهائي، فيما يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر.

كأس السوبر المصري بيراميدز مصطفى فتحي
