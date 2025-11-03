كأس العرب - أزمة للمنتخب الثاني بسبب خوض الرباعي القاري مبارياته خارج مصر بالجولة الثانية

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 14:58

كتب : محمد سمير

منتخب مصر الثاني

أزمة جديدة تواجه منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب بعد إقامة قرعة منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويلعب الرباعي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري مباريات الجولة الثانية خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وتنطلق منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بدولة قطر بمشاركة مصر.

ويخرج فريقا بيراميدز والمصري إلى زامبيا في الجولة الثانية بينما الأهلي يلعب في المغرب والزمالك بجنوب إفريقيا.

ويستعرض لكم FilGoal.com مباريات الرباعي المصري في الجولة الثانية:

الجيش الملكي × الأهلي - الرباط - 28 أو 29 نوفمبر

باور ديناموز × بيراميدز - زامبيا - 28 أو 29 نوفمبر

كايزر تشيفز × الزمالك - جوهانسبرج - 30 نوفمبر

زيسكو × المصري - زامبيا - 30 نوفمبر

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويقع منتخب مصر الثاني في المجموعة التي تضم كل من الإمارات والأردن والمتأهل من مواجهة موريتانيا أمام الكويت.

ويفتتح منتخب مصر الثاني كأس العرب يوم 2 ديسمبر أمام الفائز من مواجهة موريتانيا أمام الكويت.

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر

كأس العرب منتخب مصر الثاني دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
