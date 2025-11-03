شكوك حول مشاركة إيزاك أمام ريال مدريد

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - ليفربول

تحوم الشكوك حول قدرة ألكسندر إيزاك على المشاركة في مواجهة ريال مدريد المرتقبة يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ونقلت قناة ليفربول لقطات لمران الفريق الأخير قبل استقبال ريال مدريد والذي شهد غياب إيزاك.

وتواجد إيزاك مع الفريق أثناء التحضير للتدريب، لكنه لم يدخل أرض الملعب ويتدرب مع باقي الفريق.

ومن المنتظر أن يوضح أرني سلوت مدرب ليفربول موقف المهاجم السويدي حين يتحدث لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء.

في الوقت نفسه شارك كورتيس جونز الذي تعافى من الإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ولكن بفارق الأهداف عمن يسبقوه.

أما ليفربول ففي المركز العاشر برصيد ست نقاط من انتصارين وخسارة.

ليفربول ريال مدريد
