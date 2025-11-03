مواجهتان قبل إنتركونتيننتال.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 14:36

كتب : FilGoal

بيراميدز - فاركو - فيستون ماييلي

أوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا فريق بيراميدز حامل اللقب، في المجموعة الأولى.

ووضعت القرعة فريق بيراميدز في التصنيف الثاني، وفقا لنتائج الفرق في الخمس سنوات السابقة.

وجاء بيراميدز في المجموعة الأولى إلى جانب نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

أخبار متعلقة:
البداية من السويس.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال قرعة أبطال إفريقيا - الأهلي في مجموعة نارية.. وبيراميدز رفقة نهضة بركان

وسيخوض بيراميدز مباراة ريفرز يونايتد عقب السوبر المصري.

وسيلعب مواجهة المقاولون العرب في الدوري قبل الخروج لمواجهة باور ديناموز في زامبيا، قبل العودة لخوض مباراتين في الدوري في الأسبوع الأول من ديسمبر.

ويطير بعدها فريق بيراميدز إلى قطر لمواجهة بطل الأمريكتين في بطولة إنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز والملاعب المستضيفة كالتالي:

الجولة الأولى:

بيراميدز × ريفرز يونايتد (نيجيريا) 21 - 22 نوفمبر 2025

ستاد الدفاع الجوي

الجولة الثانية:

باور ديناموز (زامبيا) × بيراميدز 28 - 29 نوفمبر 2025

ملعب أرثر ديفيز في زامبيا

الجولة الثالثة:

نهضة بركان (المغرب) × بيراميدز 23 - 24 يناير 2026

الملعب البلدي ببركان

الجولة الرابعة:

بيراميدز × نهضة بركان (المغرب) 30 - 31 يناير

ستاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة:

ريفرز يونايتد (نيجيريا) × بيراميدز 6 - 7 فبراير 2026

ملعب التحرير

الجولة السادسة:

بيراميدز × باور ديناموز (زامبيا) 13 - 14فبراير 2026

ستاد الدفاع الجوي

ويمكنك التعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال بالضغط هنا

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية إلى يانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.. تعرف على القرعة بالكامل بالضغط هنا

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
ياسر إبراهيم: نعقد محاضرات كثيرة لاستيعاب الأفكار الفنية لـ توروب محمد غرابة يعلن ترشحه لرئاسة إنبي بعد حكم مجلس الدولة أول الواصلين.. بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادا للمشاركة في السوبر المصري مصدر من المصري لـ في الجول: سننتظر موقف الأمن من مباراة الزمالك قبل تحديد ملعبنا خبر في الجول - استبعاد ناصر منسي ومحمد السيد من رحلة الإمارات قرعة أبطال إفريقيا - الأهلي في مجموعة نارية.. وبيراميدز رفقة نهضة بركان خبر في الجول - مكافآت خاصة للاعبي سيراميكا كليوباترا.. وماهر يصطحب جميع اللاعبين بالسوبر الكشف عن التصميم الجديد لكأس السوبر المصري
أخر الأخبار
مدرب توتنام: فان دي فين وسبينس اعتذرا لي عما بدر منهما بعد مباراة تشيلسي 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح خارج تشكيل الأفضل في العالم من جمعية اللاعبين المحترفين 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
ياسر إبراهيم: نعقد محاضرات كثيرة لاستيعاب الأفكار الفنية لـ توروب 38 دقيقة | الدوري المصري
لويس إنريكي يؤكد مشاركة ديمبيلي أمام بايرن ولكن 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محمد غرابة يعلن ترشحه لرئاسة إنبي بعد حكم مجلس الدولة 54 دقيقة | الدوري المصري
بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
قائمة ريال مدريد - تواجد مبابي وفينيسيوس.. وغياب ماستانتونو أمام ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك – تواجد بيزيرا وجهاد وشريف.. وغياب منسي وكايد عن السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516461/مواجهتان-قبل-إنتركونتيننتال-تعرف-على-ترتيب-ومواعيد-مباريات-بيراميدز-في-دوري-الأبطال