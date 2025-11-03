مواجهتان قبل إنتركونتيننتال.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال
الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 14:36
كتب : FilGoal
أوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا فريق بيراميدز حامل اللقب، في المجموعة الأولى.
ووضعت القرعة فريق بيراميدز في التصنيف الثاني، وفقا لنتائج الفرق في الخمس سنوات السابقة.
وجاء بيراميدز في المجموعة الأولى إلى جانب نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.
وسيخوض بيراميدز مباراة ريفرز يونايتد عقب السوبر المصري.
وسيلعب مواجهة المقاولون العرب في الدوري قبل الخروج لمواجهة باور ديناموز في زامبيا، قبل العودة لخوض مباراتين في الدوري في الأسبوع الأول من ديسمبر.
ويطير بعدها فريق بيراميدز إلى قطر لمواجهة بطل الأمريكتين في بطولة إنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر.
وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز والملاعب المستضيفة كالتالي:
الجولة الأولى:
بيراميدز × ريفرز يونايتد (نيجيريا) 21 - 22 نوفمبر 2025
ستاد الدفاع الجوي
الجولة الثانية:
باور ديناموز (زامبيا) × بيراميدز 28 - 29 نوفمبر 2025
ملعب أرثر ديفيز في زامبيا
الجولة الثالثة:
نهضة بركان (المغرب) × بيراميدز 23 - 24 يناير 2026
الملعب البلدي ببركان
الجولة الرابعة:
بيراميدز × نهضة بركان (المغرب) 30 - 31 يناير
ستاد الدفاع الجوي
الجولة الخامسة:
ريفرز يونايتد (نيجيريا) × بيراميدز 6 - 7 فبراير 2026
ملعب التحرير
الجولة السادسة:
بيراميدز × باور ديناموز (زامبيا) 13 - 14فبراير 2026
ستاد الدفاع الجوي
