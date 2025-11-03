ريال مدريد يعلن إصابة ماستانتونو قبل مواجهة ليفربول

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 14:02

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ريال مدريد

تحوم الشكوك حول قدرة فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد على المشاركة في مواجهة ليفربول المرتقبة يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ونقلت قناة ريال مدريد لقطات لمران ريال مدريد الأخير قبل السفر إلى ليفربول والذي شهد غياب ماستانتونو.

وذكرت تقارير إسبانية أن اللاعب الأرجنتيني يتدرب داخل صالة الجيمانزيوم.

بعدها أوضح النادي عبر موقعه أن فرانكو ماستانتونو مصاب، ويعاني من ألم في العانة.

وأضاف "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

Image

وشارك الدولي الأرجنتيني في معظم مباريات ريال مدريد بموسمه الأول مع الفريق.

إذ لعب 9 مباريات في الدوري الإسباني و3 مباريات في دوري الأبطال، وسجل هدفا وصنع مثله.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ولكن بفارق الأهداف عمن يسبقوه.

أما ليفربول ففي المركز العاشر برصيد ست نقاط من انتصارين وخسارة.

