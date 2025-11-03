خبر في الجول - مكافآت خاصة للاعبي سيراميكا كليوباترا.. وماهر يصطحب جميع اللاعبين بالسوبر

قرر مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد تصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

ونجح سيراميكا كليوباترا في قلب تأخره بهدف إلى فوز على بتروجت بهدفين سجلهما صديق أوجولا في الوقت بدل من الضائع.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 26 نقطة عقب مرور 12 جولة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي أقرب ملاحقيه.

وعلم FilGoal.com أن إدارة سيراميكا كليوباترا قد قررت صرف مكافآت خاصة للاعبين بسبب تصدر جدول الدوري.

كما قرر علي ماهر المدير الفني اصطحاب جميع اللاعبين إلى الإمارات ضمن الاستعدادات لخوض مسابقة السوبر المصري.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات خاضهم في مسابقة الدوري.

ويواجه سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي بنصف نهائي السوبر في تمام الخامسة من مساء يوم الخميس.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة لملاقاة الفائز من مباراة الزمالك أمام بيراميدز.

ويقام النهائي يوم الأحد في الخامسة والنصف مساء، ويسبقه مباراة ترتيب المركزين الثالث والرابع في الثالثة إلا ربع عصرا.