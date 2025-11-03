خبر في الجول - مكافآت خاصة للاعبي سيراميكا كليوباترا.. وماهر يصطحب جميع اللاعبين بالسوبر

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 13:58

كتب : عمرو نبيل

سيراميكا كليوباترا

قرر مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد تصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

ونجح سيراميكا كليوباترا في قلب تأخره بهدف إلى فوز على بتروجت بهدفين سجلهما صديق أوجولا في الوقت بدل من الضائع.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 26 نقطة عقب مرور 12 جولة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي أقرب ملاحقيه.

أخبار متعلقة:
أوجولا يعزز صدارة سيراميكا لترتيب الدوري بثنائية في الـ +90 أمام بتروجت بسام يوضح دور علي ماهر في تحقيق سيراميكا كليوباترا نتائج إيجابية بهدف عكسي.. سيراميكا يتصدر مؤقتا بفوز صعب على كهرباء الإسماعيلية سيراميكا كليوباترا إلى صدارة الدوري بثنائية ضد طلائع الجيش

وعلم FilGoal.com أن إدارة سيراميكا كليوباترا قد قررت صرف مكافآت خاصة للاعبين بسبب تصدر جدول الدوري.

كما قرر علي ماهر المدير الفني اصطحاب جميع اللاعبين إلى الإمارات ضمن الاستعدادات لخوض مسابقة السوبر المصري.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات خاضهم في مسابقة الدوري.

ويواجه سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي بنصف نهائي السوبر في تمام الخامسة من مساء يوم الخميس.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة لملاقاة الفائز من مباراة الزمالك أمام بيراميدز.

ويقام النهائي يوم الأحد في الخامسة والنصف مساء، ويسبقه مباراة ترتيب المركزين الثالث والرابع في الثالثة إلا ربع عصرا.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا السوبر المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - استبعاد ناصر منسي ومحمد السيد من رحلة الإمارات مواجهتان قبل إنتركونتيننتال.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال قرعة أبطال إفريقيا - الأهلي في مجموعة نارية.. وبيراميدز رفقة نهضة بركان الكشف عن التصميم الجديد لكأس السوبر المصري انتهت قرعة دوري الأبطال - الأهلي أمام بطلي المغرب والجزائر.. وبيراميدز بالمجموعة الأولى خبر في الجول - بيزيرا يخضع لأشعة لتحديد درجة إصابته.. وموقفه من السوبر بتواجد إمام عاشور.. بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري الكونفدرالية - كاف يعلن تصنيف الفرق قبل قرعة المجموعات.. وفريقان فقط بالثالث
أخر الأخبار
خبر في الجول - استبعاد ناصر منسي ومحمد السيد من رحلة الإمارات 5 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – تواجد مصطفى فتحي وغياب أسامة جلال عن رحلة السوبر في الإمارات 11 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج بين المرشحين لتدريب ولفرهامبتون 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - أزمة للمنتخب الثاني بسبب خوض الرباعي القاري مبارياته خارج مصر بالجولة الثانية 17 دقيقة | الكرة المصرية
شكوك حول مشاركة إيزاك أمام ريال مدريد 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواجهتان قبل إنتركونتيننتال.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال 39 دقيقة | الدوري المصري
البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
قرعة أبطال إفريقيا - الأهلي في مجموعة نارية.. وبيراميدز رفقة نهضة بركان 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516457/خبر-في-الجول-مكافآت-خاصة-للاعبي-سيراميكا-كليوباترا-وماهر-يصطحب-جميع-اللاعبين-بالسوبر