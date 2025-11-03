الكشف عن كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإسباني

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 13:30

كتب : FilGoal

حفل الكلاسيكو من تنظيم لاليجا

كشفت شركة بوما الألمانية للأدوات الرياضية النقاب عن الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في مباريات الدوري الإسباني خلال الشتاء.

ومن المعتاد أن يتم تغيير لون كرة الدوري الإسباني في فترة الشتاء إلى الأصفر بدلا من الأبيض، بسبب احتمالية تساقط الثلوج.

وأوضحت رابطة الدوري الإسباني أن شكل الكرة الجديدة مستوحى من عالم رياضة السيارات.

وأفادت أن موعد ظهورها الأول سيكون في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وتنطلق الجولة 12 يوم الجمعة المقبل بمواجهة إلتشي ضد ريال سوسييداد.

Image

وأجرت بوما بعض التعديلات على الكرة لمناسبة أجواء الشتاء من الرياح السريعة والأمطار وسقوط الثلوج في بعض الأحيان.

وجاء الشكل الجديد لكرة الشتاء في الدوري الإسباني بتصميم غير معتاد من اللون الأصفر والأزرق والأحمر.

Image

وتعمل الكرة الجديدة على تحسين نسق المباراة لما تملكه من مميزات.

أما ملمس الكرة الجديدة أصبح أكثر تماسكا حتى لا يتأثر بالطقس الرطب والجاف في الشتاء، وأيضا الأمطار والرياح الشديدة. ما يجعل السيطرة على الكرة سهلا في جميع الظروف المناخية.

الدوري الإسباني
