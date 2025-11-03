الكشف عن كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإسباني

كشفت شركة بوما الألمانية للأدوات الرياضية النقاب عن الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في مباريات الدوري الإسباني خلال الشتاء.

ومن المعتاد أن يتم تغيير لون كرة الدوري الإسباني في فترة الشتاء إلى الأصفر بدلا من الأبيض، بسبب احتمالية تساقط الثلوج.

وأوضحت رابطة الدوري الإسباني أن شكل الكرة الجديدة مستوحى من عالم رياضة السيارات.

وأفادت أن موعد ظهورها الأول سيكون في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وتنطلق الجولة 12 يوم الجمعة المقبل بمواجهة إلتشي ضد ريال سوسييداد.

وأجرت بوما بعض التعديلات على الكرة لمناسبة أجواء الشتاء من الرياح السريعة والأمطار وسقوط الثلوج في بعض الأحيان.

وجاء الشكل الجديد لكرة الشتاء في الدوري الإسباني بتصميم غير معتاد من اللون الأصفر والأزرق والأحمر.

وتعمل الكرة الجديدة على تحسين نسق المباراة لما تملكه من مميزات.

أما ملمس الكرة الجديدة أصبح أكثر تماسكا حتى لا يتأثر بالطقس الرطب والجاف في الشتاء، وأيضا الأمطار والرياح الشديدة. ما يجعل السيطرة على الكرة سهلا في جميع الظروف المناخية.