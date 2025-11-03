الكشف عن التصميم الجديد لكأس السوبر المصري

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

كأس السوبر المصري

كشفت شركة المتحدة للرياضة التصميم الجديد لكأس بطولة السوبر المصري.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

واختلف الشكل الجديد عن الشكل القديم الذي لعبت من أجل الفرق في النسخ الماضية.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - كاف يعلن التصنيف الرسمي.. ومجموعة عربية محتملة خبر في الجول - بيزيرا يخضع لأشعة لتحديد درجة إصابته.. وموقفه من السوبر بتواجد إمام عاشور.. بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري الكونفدرالية - كاف يعلن تصنيف الفرق قبل قرعة المجموعات.. وفريقان فقط بالثالث

وجاء التصميم الجديد على النحو التالي:

May be an image of monument and text

فيما جاءت مواعيد المباريات على النحو الآتي:

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بالعين مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما استاد آل نهيان يستضيف مباراتي الزمالك أمام بيراميدز وتحديد المركز الثالث.

أما استاد محمد بن زايد فيستضيف مواجهة النهائي.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة. والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

السوبر المصري الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
خبر في الجول - استبعاد ناصر منسي ومحمد السيد من رحلة الإمارات مواجهتان قبل إنتركونتيننتال.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال قرعة أبطال إفريقيا - الأهلي في مجموعة نارية.. وبيراميدز رفقة نهضة بركان خبر في الجول - مكافآت خاصة للاعبي سيراميكا كليوباترا.. وماهر يصطحب جميع اللاعبين بالسوبر انتهت قرعة دوري الأبطال - الأهلي أمام بطلي المغرب والجزائر.. وبيراميدز بالمجموعة الأولى خبر في الجول - بيزيرا يخضع لأشعة لتحديد درجة إصابته.. وموقفه من السوبر بتواجد إمام عاشور.. بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري الكونفدرالية - كاف يعلن تصنيف الفرق قبل قرعة المجموعات.. وفريقان فقط بالثالث
أخر الأخبار
خبر في الجول - استبعاد ناصر منسي ومحمد السيد من رحلة الإمارات 5 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – تواجد مصطفى فتحي وغياب أسامة جلال عن رحلة السوبر في الإمارات 10 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج بين المرشحين لتدريب ولفرهامبتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - أزمة للمنتخب الثاني بسبب خوض الرباعي القاري مبارياته خارج مصر بالجولة الثانية 17 دقيقة | الكرة المصرية
شكوك حول مشاركة إيزاك أمام ريال مدريد 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواجهتان قبل إنتركونتيننتال.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال 39 دقيقة | الدوري المصري
البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
قرعة أبطال إفريقيا - الأهلي في مجموعة نارية.. وبيراميدز رفقة نهضة بركان 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516451/الكشف-عن-التصميم-الجديد-لكأس-السوبر-المصري