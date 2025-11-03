أكانجي يلمح لإمكانية البقاء.. وإنتر يدرس تفعيل خيار الشراء

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

مانويل أكانجي - إنتر

ترك مانويل أكانجي مستقبله مفتوحا بعد فوز إنتر على فيرونا 2-1، موضحا أن القرار النهائي يعود للنادي، وسط دراسة الإدارة لخياره بشكل نهائي هذا الموسم.

انضم أكانجي إلى إنتر قادما من مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات على سبيل الإعارة.

ونجح أكانجي في حجز مكان أساسي ليصبح أكثر مدافعي الفريق مشاركة تحت قيادة كريستيان كيفو.

أخبار متعلقة:
النيران الصديقة تقود إنتر للفوز أمام فيرونا في +94 ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام ناشفيل واللجوء لمباراة فاصلة بالدوري الأمريكي تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا لا جازيتا: حارس إنتر يتسبب في قتل رجل مسن

وتتجه الإعارة إلى التحول لصفقة نهائية بشروط معينة، مع وجود بند يتيح لإنتر شراء اللاعب.

وكان أكانجي قد قال في تصريحات صحفية عقب الفوز على فيرونا: "سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم. أحاول تقديم أفضل ما لدي داخل الملعب، وفي النهاية القرار لإدارة إنتر".

وتابع "يبدو أنهم سعداء، لكن سنرى ماذا سيحدث. حتى الآن لا يوجد شيء".

وعن اللعب في الدوري الإيطالي، أوضح: "المنافسة قوية كما توقعت. أحاول تقديم كل ما لدي لخدمة الفريق. أحب النادي والمدرب والجهاز الفني.. أنا سعيد هنا".

وتشير التقارير الإيطالية إلى أن بقاء المدافع السويسري بشكل دائم يبدو مرجحا، مع اقتراب رحيل أسماء دفاعية كبيرة مثل فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فري وماتيو دارميان بنهاية الموسم.

ويحتل إنتر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة عقب مرور 10 جولات.

ويبتعد إنتر عن الصدارة بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر.

إنتر أكانجي مانشستر سيتي
نرشح لكم
مؤتمر سباليتي: الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين.. وتعلمت منهم الكثير ليكيب: إندريك اقتنع بالانضمام إلى ليون على سبيل الإعارة بعد النتائج الكارثية.. فوتبول إيطاليا: بيولي يرفض الاستقالة من تدريب فيورنتينا مؤتمر كونتي: قلة تسجيل الأهداف؟ نحن نتصدر ترتيب الدوري وهذا يخيفهم روميو يوافق على العودة إلى ساوثامبتون مدرب توتنام: فان دي فين وسبينس اعتذرا لي عما بدر منهما بعد مباراة تشيلسي صلاح خارج تشكيل الأفضل في العالم من جمعية اللاعبين المحترفين قائمة ريال مدريد - تواجد مبابي وفينيسيوس.. وغياب ماستانتونو أمام ليفربول
أخر الأخبار
هاوسن: اللعب في أنفيلد لن يسبب لي مشكلة.. وتعلمت الدفاع بشكل جيد بإيطاليا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سباليتي: الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين.. وتعلمت منهم الكثير 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة البرازيل - عودة إيدرسون واستمرار غياب رافينيا عن مواجهتي تونس والسنعال 56 دقيقة | أمريكا
تقرير: الأهلي يصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه ساعة | الكرة المصرية
ليكيب: إندريك اقتنع بالانضمام إلى ليون على سبيل الإعارة ساعة | الكرة الأوروبية
بعد النتائج الكارثية.. فوتبول إيطاليا: بيولي يرفض الاستقالة من تدريب فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق مجموعته.. الأفضلية للأبيض 2 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا – تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق مجموعته.. تفوق أحمر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516450/أكانجي-يلمح-لإمكانية-البقاء-وإنتر-يدرس-تفعيل-خيار-الشراء