أكانجي يلمح لإمكانية البقاء.. وإنتر يدرس تفعيل خيار الشراء

ترك مانويل أكانجي مستقبله مفتوحا بعد فوز إنتر على فيرونا 2-1، موضحا أن القرار النهائي يعود للنادي، وسط دراسة الإدارة لخياره بشكل نهائي هذا الموسم.

انضم أكانجي إلى إنتر قادما من مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات على سبيل الإعارة.

ونجح أكانجي في حجز مكان أساسي ليصبح أكثر مدافعي الفريق مشاركة تحت قيادة كريستيان كيفو.

وتتجه الإعارة إلى التحول لصفقة نهائية بشروط معينة، مع وجود بند يتيح لإنتر شراء اللاعب.

وكان أكانجي قد قال في تصريحات صحفية عقب الفوز على فيرونا: "سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم. أحاول تقديم أفضل ما لدي داخل الملعب، وفي النهاية القرار لإدارة إنتر".

وتابع "يبدو أنهم سعداء، لكن سنرى ماذا سيحدث. حتى الآن لا يوجد شيء".

وعن اللعب في الدوري الإيطالي، أوضح: "المنافسة قوية كما توقعت. أحاول تقديم كل ما لدي لخدمة الفريق. أحب النادي والمدرب والجهاز الفني.. أنا سعيد هنا".

وتشير التقارير الإيطالية إلى أن بقاء المدافع السويسري بشكل دائم يبدو مرجحا، مع اقتراب رحيل أسماء دفاعية كبيرة مثل فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فري وماتيو دارميان بنهاية الموسم.

ويحتل إنتر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة عقب مرور 10 جولات.

ويبتعد إنتر عن الصدارة بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر.