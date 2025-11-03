انتهت قرعة دوري الأبطال - الأهلي أمام بطلي المغرب والجزائر.. وبيراميدز بالمجموعة الأولى

كأس دوري أبطال إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأتى الأهلي في التصنيف الأول بينما جاء بيراميدز في التصنيف الثاني بقرعة دوري الأبطال.

ويحمل بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي والتي توج بها لأول مرة في تاريخه.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز- ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا)

المجموعة الثانية: الأهلي - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر)

المجموعة الثالثة: صن داونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر - سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - بيترو أتلتيكو (أنجولا) - الملعب المالي (مالي)

وجاء تصنيف دوري الأبطال كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - صن داونز (جنوب إفريقيا) - الترجي (تونس) - نهضة بركان (المغرب)

التصنيف الثاني: بيراميدز - سيمبا (تنزانيا) - الهلال (السودان) - يانج أفريكانز (تنزانيا)

التصنيف الثالث: بيترو أتلتيكو (أنجولا) - الجيش الملكي (المغرب) - مولودية الجزائر - ريفرز يونايتد (نيجيريا)

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل (الجزائر) - الملعب المالي (مالي) - سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية) - باور ديناموز (زامبيا)

أما قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية فجاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر) - دجوليبا (مالي) - أولمبيك آسفي (المغرب) - سان بيدرو (كوت ديفوار)

المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) - مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية) - عزام (تنزانيا) - نيروبي (كينيا)

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد (الجزائر) - ستلينبوش (جنوب إفريقيا) - أوتوهو (الكونغو) - سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) - زيسكو (زامبيا)

وكان تصنيف الفرق في الكونفدرالية على النحو التالي:

التصنيف الأول: الزمالك - الوداد (المغرب) - اتحاد العاصمة (الجزائر) - شباب بلوزداد (الجزائر)

التصنيف الثاني: المصري - ستلينبوش (جنوب إفريقيا) - مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية) - جوليبا (مالي).

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) - أوتوهو (الكونغو)

التصنيف الرابع: سان بيدرو (كوت ديفوار) - نيروبي (كينيا) - أولمبيك آسفي (المغرب) - عزام (تنزانيا) - سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) - زيسكو (زامبيا)

وعند سحب فرق التصنيف الثالث وقع أول فريق يتم سحبه بالمجموعة الثالثة بينما الآخر في المجموعة الرابعة.

ثم عند سحب التصنيف الرابع وقع أول فريق بالمجموعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، بينما آخر فريقين بالمجموعتين الأولى والثانية.

