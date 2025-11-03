تقرير: يوفنتوس يقترب من استعادة يلديز قبل مواجهة لشبونة

يواصل لوتشيانو سباليتي التحضير لأول ظهور له في دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، بعد الفوز على كريمونيزي خارج ملعبه.

ويبحث يوفنتوس عن ثلاث نقاط تبقي الفريق في سباق مراكز المقدمة بالمرحلة الأولى من البطولة.

وتشير آخر مستجدات يوفنتوس وفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت إلى إمكانية عودة المهاجم التركي كينان يلديز للمشاركة أمام سبورتينج لشبونة.

يدخل يلديز المواجهة بعد تعافيه من مشكلة متكررة في الركبة اليسرى، حيث عاد إلى التدريبات الجماعية، ما يمهد لظهوره في مباراة منتصف الأسبوع.

في المقابل، تبقى حالة المدافع لويد كيللي غير محسومة.

اللاعب الإنجليزي واصل برنامجه التدريبي الفردي في تورينو، وما زال تحت المراقبة، فيما تتضاءل فرص لحاقه بالمباراة.

ويُنتظر القرار النهائي وفقا لاستجابته البدنية خلال الأيام المقبلة.

يوفنتوس يسعى لاحتلال أحد المراكز المؤهلة مبكرا، ويسعى سباليتي لتحقيق بداية قوية أوروبيا مع الفريق للحفاظ على موقعه في الصراع من أجل التأهل.

ويستصيف يوفنتوس فريق سبورتنج لشبونة مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وجمع يوفنتوس نقطتين من أول ثلاث مباريات في دوري الأبطال بتعادلين وخسارة.

أما سبورتنج لشبونة ففي المركز الثاني عشر بعدما جمع ست نقاط في أول ثلاث جولات.

