خبر في الجول - بيزيرا يخضع لأشعة لتحديد درجة إصابته.. وموقفه من السوبر

خضع البرازيلي جوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، لأشعة لتحديد درجة إصابته.

وتعرض بيزيرا لاعب الزمالك للإصابة خلال مواجهة طلائع الجيش، ليخرج في الدقيقة 28، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد.

وعلم FilGoal.com أن هناك صعوبة في لحاق اللاعب بمباراتي السوبر المصري.

وقرر الزمالك سفر بيزيرا رفقة بعثة الفريق إلى الإمارات، أي كانت نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب.

ويستعد الزمالك لخوض السوبر المصري المقرر في الإمارات.

وحقق الزمالك الفوز على حساب طلائع الجيش في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام بيراميدز يوم الخميس المقبل 6 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً، في نصف نهائي السوبر المصري.

وانضم بيزيرا للزمالك في بداية الموسم الحالي.

وشارك بيزيرا بقميص الزمالك حتى الآن في 10 مباريات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.