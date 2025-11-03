لياو: ميلان لا يستسلم.. والعمل الجماعي مفتاح الفوز أمام روما

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 12:02

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان ضد روما

يرى رافائيل لياو أن العمل الجماعي كان مفتاح فوز ميلان على روما، مؤكدا أنه يلعب في خدمة الفريق.

جاء الفوز بهدف دون رد في سان سيرو، عبر هدف ستراهينيا بافلوفيتش بعد هجمة مرتدة قادها لياو، رغم تفوق روما في الشوط الأول.

ورغم الفرص المتبادلة في الشوط الثاني، برز مينيان بتصدي حاسم لركلة ديبالا قرب النهاية.

وقال لياو في تصريحات لـ DAZN Italia: "أعمل من أجل الفريق لأن هذه المباريات صعبة. ليست مسألة موهبة فردية، بل عمل جماعي. نحن لا نستسلم أبدا".

وأضاف: "تصدي مينيان كان تجسيدا لذلك. أبقانا في أجواء المباراة حتى النهاية. لم يستطيعوا التسجيل قبل ذلك ولا من ركلة جزاء، لذا كنا نعرف أننا قادرون على الفوز".

وأشار إلى أنه جاهز للعب في أي مركز يخدم المجموعة: "ألعب كقلب هجوم أو جناح أو خلف المهاجم.. الأهم أن أكون في خدمة المدرب والفريق".

وأوضح لياو "الحديث عن اللقب لا يزال مبكرا، الفريق يحتاج للتعامل مع كل مباراة على حدة، مع رغبة في المنافسة على كل البطولات".

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 21 نقطة، ليلتحق بروما وإنتر في المركز الثاني خلف نابولي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، ما يزيد من إثارة سباق اللقب.

