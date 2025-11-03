موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين.. والقناة الناقلة المفتوحة

يستعد منتخب مصر للناشئين لضربة البداية في كأس العالم تحت 17 عاما الذي يقام بقطر.

ويشارك منتخب مصر للناشئين في هذه النسخة بقيادة أحمد الكاس.

ويلعب الفراعنة الصغار أول مباراة ضد هايتي، ثم يواجهون فنزويلا وإنجلترا.

نسخة 2025 هي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وذلك للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم.

كما تعتبر النسخة الأولى من بين 5 نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر ضد هايتي على ملعب رقم 5 في أكاديمية أسباير.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصر الثلاثاء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ووصل الفراعنة الصغار إلى قطر بقائمة تضم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق،

الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

الوسط: عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب

وتواجد عمار محمد السيد وسيف الجبالي في قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025.