بتواجد إمام عاشور.. بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر 2024

تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات استعدادا لخوض كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري المقرر له خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتوافدت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الإمارات في هذه الأثناء.

أخبار متعلقة:
استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر.. بيراميدز يعلن موعد سفره السوبر المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة السوبر المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز قبل السوبر.. خروج بيزيرا باكيا بسبب الإصابة ضد طلائع الجيش

ويتواجد إمام عاشور ضمن المسافرين رغم عدم جاهزيته، لغيابه لأكثر من شهر بسبب المرض.

May be an image of ‎text that says '‎adidas イ頭号 م 文 স KIN A N8T ట etisalatan etisalatand nd‎'‎

وذلك بعد أن قرر الجهاز الفني للفريق اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة بما فيهم المصابين.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

وجاءت المواعيد الجديدة على النحو الآتي:

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بالعين مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما استاد آل نهيان يستضيف مباراتي الزمالك أمام بيراميدز وتحديد المركز الثالث.

أما استاد محمد بن زايد فيستضيف مواجهة النهائي.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة. والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

الأهلي السوبر المصري
نرشح لكم
الكونفدرالية - كاف يعلن تصنيف الفرق قبل قرعة المجموعات.. وفريقان فقط بالثالث دوري أبطال إفريقيا - كاف يعلن التصنيف الرسمي.. ومجموعة عربية محتملة استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر.. بيراميدز يعلن موعد سفره خبر في الجول - نتيجة أشعة فتوح وموقفه من مباريات الزمالك القادمة توروب: الأهداف هي الأهم في الكرة.. وزيزو قدم المطلوب منه الكوكي: قمنا بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي.. ويجب ألا نخسر إذا لم نفز السوبر المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة الأولى مع الأهلي.. زيزو يهدر ثامن ركلات الجزاء ضد المصري
أخر الأخبار
لياو: ميلان لا يستسلم.. والعمل الجماعي مفتاح الفوز أمام روما 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين.. والقناة الناقلة المفتوحة 33 دقيقة | منتخب مصر
بتواجد إمام عاشور.. بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري 51 دقيقة | الدوري المصري
جاسبيريني: إصابة ديبالا أكبر خسارة.. وروما يسير في الطريق الصحيح رغم الهزيمة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاجازيتا ديلو سبورت: إدارة فيورنتينا تجتمع اليوم لإقالة بيولي ساعة | الكرة الأوروبية
ثنائي اتحاد جدة يعود قبل مواجهة الشارقة في دوري أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
الرياضية: اختبار لحسم موقف حمد الله قبل مواجهة الريان ساعة | سعودي في الجول
الكونفدرالية - كاف يعلن تصنيف الفرق قبل قرعة المجموعات.. وفريقان فقط بالثالث ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516444/بتواجد-إمام-عاشور-بعثة-الأهلي-تطير-إلى-الإمارات-للمشاركة-في-السوبر-المصري