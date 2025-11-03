جاسبيريني: إصابة ديبالا أكبر خسارة.. وروما يسير في الطريق الصحيح رغم الهزيمة

يرى جان بييرو جاسبيريني أن روما قدم مباراة جيدة رغم الخسارة أمام ميلان، مشيرا إلى أن أكبر خسارة كانت إصابة باولو ديبالا.

روما كان يملك فرصة للانفراد بصدارة الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي مع كومو، لكنه تلقى أول هزيمة خارج ملعبه هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع ميلان وإنتر.

جاسبيريني تحدث لـ DAZN قائلا إن الفريق خلق فرصا عديدة وكان قريبا من التسجيل: "من السهل التركيز على ما لم يسر بشكل جيد، لكنني أفضل النظر إلى ما كان إيجابيا ولم يتحقق بفارق سنتيمترات. صنعنا الكثير من الفرص وهذا ما أبحث عنه".

وأوضح "الفريق دفع ثمن إهدار الفرص، بعدما سجل ميلان من هجمة مرتدة، قبل أن يهدر ديبالا ركلة جزاء تصدى لها ماينان وتعرض خلالها لإصابة في الفخذ".

وأضاف "الشوط الأول كان ممتازا. سيطرنا على فريق قوي في ملعبه. بعد الهدف عانينا قليلا في بداية الشوط الثاني، لكننا عدنا للضغط من جديد. الأداء كان جيدا بشكل عام".

وتابع "نشعر بالغضب لأننا خرجنا دون نقاط، لكن ما زلت راضيا عن الأداء. علينا أن نكون أكثر حسما أمام المرمى. أهدرنا أربع ركلات من أصل خمس بين الدوري والدوري الأوروبي، وهذا ثمن كبير".

وأكد جاسبيريني أن إصابة ديبالا هي أسوأ ما حدث: "الآن علينا معرفة مدة غيابه. سيغيب على الأقل حتى فترة التوقف الدولي. هذه أكبر خسارة الليلة".

روما خسر لأول مرة خارج ملعبه هذا الموسم، لكنه ما زال ضمن المقدمة مع 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر.