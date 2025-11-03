لاجازيتا ديلو سبورت: إدارة فيورنتينا تجتمع اليوم لإقالة بيولي

تجتمع إدارة نادي فيورنتينا اليوم الإثنين، لإقالة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق، بسبب تراجع النتائج.

ولم يحقق فيورتينا أي فوز هذا الموسم في الدوري الإيطالي، إذ خسر 6 مباريات، وتعادل في 4.

وسقط فيورنتينا في الجولة العاشرة على أرضه أمام ليتشي بهدف نظيف، لتثور الجماهير ضد المدرب واللاعبين.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن الجماهير اجمعت أمام مدخل المدرجات الرئيسية وهتفوا ضد المدرب واللاعبين.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن الصمت يسود داخل نادي فيورنتينا الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، وسط مداولات لتحديد مصير المدرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب المضي قدما مع بيولي بعد الهزيمة السادسة التي تلقاها أمام ليتشي، واعتراضات الجماهير.

وتقدم دانييلي برادي المدير الرياضي للنادي باستقالته وتم الموافقة عليها يوم الأحد.

أليساندرو فيراري المدير العام لنادي فيورنتينا يدعم روبيرتو جورتي لتولي الإدارة الفنية للفريق، فيما لم تكشف لاجازيتا عن موقف رئيس النادي روكو كوميسو.

وتولي ستيفانو بيولي تدريب فيورنتينا بعد رحيله عن النصر السعودي بنهاية الموسم المنقضي.

وعاد بيولي إلى فيورنتينا بعد 6 سنوات من رحيله عن تدريب الفيولا.

ووقّع بيولي على عقد مع فيورنتينا لمدة 3 سنوات حتى 2028.

وسبق لبيولي قيادة فيورنتينا لمدة موسمين منذ 2017 وحتى 2019.

وكان النصر، تحت قيادة المدرب الإيطالي الذي خلف البرتغالي لويس كاسترو في سبتمبر 2024، قد خرج من الموسم الماضي دون إنجازات، بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد كاواساكي الياباني، ومن ثمن نهائي كأس الملك على يد التعاون، وحلّ ثالثًا في الدوري متأخرًا بـ13 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وأنهى النصر موسمه باحتلال المركز الثالث، ولم يتمكن من الفوز بأي بطولة.

وخرج النصر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على يد كاواساكي في دور نصف النهائي، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكذلك خسر من التعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف دون رد.

وخلال الموسم الذي قضاه بيولي مع النصر، استطاع الفوز في 28 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر 9 مباريات.

وسبق لبيولي اللعب لمدة 6 سنوات بقميص فيورنتينا كلاعب.