ثنائي اتحاد جدة يعود قبل مواجهة الشارقة في دوري أبطال آسيا

استعاد فريق اتحاد جدة المدافع حسن كادش، والجناح عبد الرحمن العبود بعد تعافيهما من إصابتيهما.

وشارك الثنائي في تدريب الأحد ليصبح جاهزا لخوض مواجهة الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء.

وتعرَّض كادش إلى إصابةٍ في العضلة الخلفية، تجاوزها أخيرا، في وقت تعافى فيه العبود من إصابة في الفك.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الفريق خاض حصة تدريبية شهِدت مشاركة كادش، والعبود، والنجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي غيَّبته الإصابة عن الجولة الماضية من الدوري السعودي.

فضلًا عن المالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، والمدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش، اللذين غابا عن التعادل 4ـ4 مع الخليج بسبب الحد الأقصى لعدد الأجانب في الدوري السعودي.

وباستثناء المدافع أحمد شراحيلي، اكتملت صفوف النمور قبل مواجهة الشارقة الإماراتي.

وواصل شراحيلي برنامجه التأهيلي الخاص، الذي ينفذه من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى.