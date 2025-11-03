الرياضية: اختبار لحسم موقف حمد الله قبل مواجهة الريان

يخضع عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب لاختبارات بدنية وفنية لتحديد إمكانية مشاركته أمام الريان.

ويواجه الشباب فريق الريان غدا الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال الخليج.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن حمد الله عاد للتدريبات الجماعية قبل مواجهة الهلال بعد انتهاء برنامجه التأهيلي عقب إصابته العضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده للمحليين أمام الكويت يوم 14 أكتوبر.

وأشارت إلى أن إيمانول ألجواسيل مدرب الشباب فضّل عدم إشراكه أمام الهلال في الجولة السابعة من دوري روشن لتفادي أي مضاعفات، في لقاء انتهى بفوز الأزرق بهدف دون رد.

وفي حال اجتيازه الاختبارات المنتظرة، سينضم المهاجم المغربي إلى بعثة الفريق المغادرة إلى الدوحة على متن طائرة خاصة تكفّل بها عبد الرحمن بن تركي العضو الذهبي بالنادي.

وكان حمد الله قد خضع لجلسة علاج بالبلازما في مركز فيفا الطبي بدبي ضمن خطة تسريع تعافيه.

وشارك حمد الله في ثلاث مباريات مع الشباب هذا الموسم وصنع هدفا دون تسجيل.