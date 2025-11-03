أليجري: روما كان يستحق التقدم في البداية.. وميلان بحاجة لمزيد من الثقة

يرى ماسيميليانو أليجري أن روما كان يستحق التقدم خلال أول 35 دقيقة، قبل أن ينجح ميلان في الخروج بالفوز، مؤكدا أن الفريق ما زال في مرحلة بناء الثقة.

ميلان سجل من أول محاولة على المرمى بعد ضغط كبير من روما، حين مرر رافائيل لياو الكرة إلى ستراهينيا بافلوفيتش الذي وضعها بسهولة.

أليجري قال في تصريحات لـ DAZN إن روما كان الأخطر في البداية: "روما استحق التقدم خلال أول 35 دقيقة. ضغطهم كان كبيرا وتسبب في كثير من الأخطاء. بعد الهدف تحسنا دفاعيا وانتقلنا للعب بأربعة في الوسط".

وأضاف "دخلنا الشوط الثاني بشكل أفضل وصنعنا فرصا لمضاعفة النتيجة، ورغم محاولات روما، لم يصنعوا فرصا محققة".

وأوضح أليجري أن الفريق ما زال يطور شخصيته وثقته، مضيفا: "اللعب في سان سيرو ليس سهلا. افتقدنا لاعبين أصحاب خبرة مثل بوليسيتش، رابيو وتوموري، وكانت فرصة لاختبار لاعبين آخرين تحت الضغط".

أشار أيضا إلى ثنائية الهجوم المكونة من لياو وكريستوفر نكونكو، قائلا إنهما قدما أداء جيدا، وأن الفريق يجب أن يستغل خصائصهما، مع الإشادة بفوفانا الذي سنحت له فرصتان للتسجيل.

وتصدى ماينان لركلة جزاء نفذها باولو ديبالا بعد لمسة يد على يوسف فوفانا في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

ميلان رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 21 نقطة، معادلا روما والإنتر، وبفارق نقطة عن المتصدر نابولي.

المباراة شهدت لحظات مؤثرة لأليجري، بعد إعلان وفاة مدربه السابق وصديقه المقرب جيوفاني جاليوني عن عمر 84 عاما.