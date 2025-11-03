أليجري: روما كان يستحق التقدم في البداية.. وميلان بحاجة لمزيد من الثقة

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 10:51

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان ضد روما

يرى ماسيميليانو أليجري أن روما كان يستحق التقدم خلال أول 35 دقيقة، قبل أن ينجح ميلان في الخروج بالفوز، مؤكدا أن الفريق ما زال في مرحلة بناء الثقة.

ميلان سجل من أول محاولة على المرمى بعد ضغط كبير من روما، حين مرر رافائيل لياو الكرة إلى ستراهينيا بافلوفيتش الذي وضعها بسهولة.

أليجري قال في تصريحات لـ DAZN إن روما كان الأخطر في البداية: "روما استحق التقدم خلال أول 35 دقيقة. ضغطهم كان كبيرا وتسبب في كثير من الأخطاء. بعد الهدف تحسنا دفاعيا وانتقلنا للعب بأربعة في الوسط".

أخبار متعلقة:
الصراع يشتعل.. ماينان يتصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل ويقود ميلان لهزيمة روما التعثر الثاني على التوالي.. ميلان يتعادل مع أتالانتا ويبتعد أكثر عن الصدارة أهدر سيطرته على الصدارة.. ميلان يخطف تعادلا مثيرا من بيزا رئيس لجنة الحكام الإيطالية: ميلان لا يستحق ركلة جزاء ضد فيورنتينا

وأضاف "دخلنا الشوط الثاني بشكل أفضل وصنعنا فرصا لمضاعفة النتيجة، ورغم محاولات روما، لم يصنعوا فرصا محققة".

وأوضح أليجري أن الفريق ما زال يطور شخصيته وثقته، مضيفا: "اللعب في سان سيرو ليس سهلا. افتقدنا لاعبين أصحاب خبرة مثل بوليسيتش، رابيو وتوموري، وكانت فرصة لاختبار لاعبين آخرين تحت الضغط".

أشار أيضا إلى ثنائية الهجوم المكونة من لياو وكريستوفر نكونكو، قائلا إنهما قدما أداء جيدا، وأن الفريق يجب أن يستغل خصائصهما، مع الإشادة بفوفانا الذي سنحت له فرصتان للتسجيل.

وتصدى ماينان لركلة جزاء نفذها باولو ديبالا بعد لمسة يد على يوسف فوفانا في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

ميلان رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 21 نقطة، معادلا روما والإنتر، وبفارق نقطة عن المتصدر نابولي.

المباراة شهدت لحظات مؤثرة لأليجري، بعد إعلان وفاة مدربه السابق وصديقه المقرب جيوفاني جاليوني عن عمر 84 عاما.

الدوري الإيطالي ميلان روما ماينان
نرشح لكم
مؤتمر سباليتي: الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين.. وتعلمت منهم الكثير ليكيب: إندريك اقتنع بالانضمام إلى ليون على سبيل الإعارة بعد النتائج الكارثية.. فوتبول إيطاليا: بيولي يرفض الاستقالة من تدريب فيورنتينا مؤتمر كونتي: قلة تسجيل الأهداف؟ نحن نتصدر ترتيب الدوري وهذا يخيفهم روميو يوافق على العودة إلى ساوثامبتون مدرب توتنام: فان دي فين وسبينس اعتذرا لي عما بدر منهما بعد مباراة تشيلسي صلاح خارج تشكيل الأفضل في العالم من جمعية اللاعبين المحترفين قائمة ريال مدريد - تواجد مبابي وفينيسيوس.. وغياب ماستانتونو أمام ليفربول
أخر الأخبار
هاوسن: اللعب في أنفيلد لن يسبب لي مشكلة.. وتعلمت الدفاع بشكل جيد بإيطاليا 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سباليتي: الفوز على كريمونيزي كان بفضل اللاعبين.. وتعلمت منهم الكثير 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة البرازيل - عودة إيدرسون واستمرار غياب رافينيا عن مواجهتي تونس والسنعال 55 دقيقة | أمريكا
تقرير: الأهلي يصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه ساعة | الكرة المصرية
ليكيب: إندريك اقتنع بالانضمام إلى ليون على سبيل الإعارة ساعة | الكرة الأوروبية
بعد النتائج الكارثية.. فوتبول إيطاليا: بيولي يرفض الاستقالة من تدريب فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق مجموعته.. الأفضلية للأبيض 2 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا – تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق مجموعته.. تفوق أحمر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516436/أليجري-روما-كان-يستحق-التقدم-في-البداية-وميلان-بحاجة-لمزيد-من-الثقة