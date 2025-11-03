مدرب الغرافة: موقف خوسيلو وبراهيمي لم يُحسم قبل مواجهة الهلال

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 10:38

كتب : FilGoal

خوسيلو - الغرافة ضد العين

رفض بيدرو مارتينز مدرب الغرافة تأكيد جاهزية خوسيلو وياسين براهيمي قبل مواجهة الهلال مساء الاثنين ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

خوسيلو

النادي : الغرافة

الغرافة

وقال مارتينز في المؤتمر الصحفي: "لم نتأكد حتى الآن من جاهزية خوسيلو وبراهيمي. أمامنا وقت لحسم الأمر".

وأضاف "نعرف قيمة غيابات الهلال، لكن نتعامل معه كفريق جماعي. قوته في الأداء الجماعي، لذلك سنركز على استراتيجيتنا، والظروف متشابهة مع ما نواجهه من إصابات".

وأكد مارتينز جاهزية لاعبيه لتقديم أداء قتالي، مشددا على أهمية اللعب من أجل الفوز أمام منافس يمتلك خبرة كبيرة في دوري الأبطال.

وفي المؤتمر نفسه، قال جانج هيون سو مدافع الغرافة ولاعب الهلال السابق: "سنواجه أحد أفضل فرق آسيا، وهدفنا الفوز. نتمنى أن تستمتع الجماهير بالمباراة، وعلينا تقديم الأداء المطلوب".

وخاض جانج هيون سو أربع سنوات مع الهلال بين 2019 و2023 وتوج معه بلقب دوري الأبطال مرتين.

ويحتل الغرافة المركز الثامن برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين.

بينما يتصدر الهلال جدول ترتيب مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

أما على مستوى الدوري القطري فيتصدر الغرافة الترتيب برصيد 19 نقطة عقب مرور 8 جولات.

وحقق الغرافة الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضهم بالدوري.

