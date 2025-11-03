في غياب وسام أبو علي.. كولومبوس كرو يهزم سينسيناتي برباعية ويلجأ للمباراة الفاصلة
الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 10:17
كتب : FilGoal
نجح كولومبوس كرو في تعديل نتيجة مواجهة سينسيناتي ضمن منافسات ثمن نهائي المرحلة الإقصائية من الدوري الأمريكي.
وتغلب كولومبوس كرو على سينسيناتي في المباراة الثانية بأربعة أهداف دون مقابل.
وبذلك تعادل الفريقان بمباراة لكل منهما، ويتم اللجوء لمباراة فاصلة.
وشهدت المباراة استمرار غياب وسام أبو علي بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية سبتمبر الماضي.
ومن المقرر أن تقام المباراة الفاصلة مساء السبت المقبل لتحديد المتأهل إلى ربع النهائي.
ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة الفائز من المباراة الفاصلة بين إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي وناشفيل.
ويقام ذلك الدور من الإقصائيات في الدوري الأمريكي بنظام best of 3 حيث يلعب كل فريق ضد الآخر 3 مباريات ويتأهل للدور الثاني من يفوز بمباراتين.
نرشح لكم
تقارير: بسبب الإصابات واختفاء كلبه.. رامسي يفسخ تعاقده مع بوماس المكسيكي ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام ناشفيل واللجوء لمباراة فاصلة بالدوري الأمريكي كوبا ليبرتادوريس - بالميراس يحقق عودة لم تحدث من قبل.. ويضرب موعدا ناريا مع فلامنجو في النهائي فيليبي لويس: القوة الاقتصادية سبب تفوق فرق البرازيل قاريا عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي تقرير: خاميس رودريجيز سيرحل عن كلوب ليون بنهاية ديسمبر سون: سأعود إلى لندن لأودع جماهير توتنام ميسي: سأقيم نفسي قبل اتخاذ قرار المشاركة في كأس العالم