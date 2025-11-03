الصراع يشتعل.. ماينان يتصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل ويقود ميلان لهزيمة روما

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

مايك مانيان - ميلان

حقق ميلان فوزا غاليا على منافسه روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ستراهينيا بافلوفيتش هدف ميلان الوحيد.

وقاد مايك ماينان حارس مرمى ميلان فريقه للفوز عن طريق تصديه لركلة جزاء من باولو ديبالا لاعب روما في الدقيقة 82.

وأحرز بافلوفيتش الهدف في الدقيقة 39 من صناعة رافاييل لياو.

وأهدر ديبالا ركلة جزاء للمرة الأولى في جميع المسابقات مع روما، إذ كان سجل الأرجنتيني 18 ركلة جزاء من قبل مع الجيالوروسي.

وبهذه النتيجة أشعل ميلان سباق صدارة الدوري.

وكان روما يحتاج للفوز للانفراد بصدارة الدوري واستغلال تعثر نابولي بالتعادل مع كومو دون أهداف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان للنقطة 21 بالتساوي مع إنتر وروما في المركز الثالث في جدول الترتيب.

وتجمد رصيد روما عند النقطة 21 في المركز الرابع.

ميلان روما الدوري الإيطالي
