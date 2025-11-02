استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر.. بيراميدز يعلن موعد سفره

تغادر بعثة فريق بيراميدز القاهرة في الخامسة من مساء الاثنين، في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لخوض مباراتي كأس السوبر المصري.

ويؤدي الفريق تدريباته صباح الاثنين باستاد الدفاع الجوي، ثم يحدد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني قائمته لخوض البطولة قبل السفر إلى الإمارات.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي الزمالك في السابعة والربع من مساء الخميس ٦ نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وانتصر بيراميدز بنتيجة 2-1 على الاتحاد السكندري في الجولة 13 من الدوري المصري.

سجل لبيراميدز كل من مروان حمدي وأحمد عاطف "قطة" فيما سجل كريم الديب هدف الاتحاد.

وحقق بيراميدز فوزه الخامس على التوالي في الدوري.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 20 نقطة وارتقى بها 4 مراكز دفعة واحدة وأصبح رابعا من 9 مباريات بفارق 3 نقاط عن سيراميكا المتصدر.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز 20.