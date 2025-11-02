فيران توريس: لم أكن أعلم بوصولي للهدف 50 مع برشلونة

شدد فيران توريس على عدم علمه بوصوله للهدف رقم 50 بقميص برشلونة.

وفاز برشلونة على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة 11 من الدوري الإسباني.

وسجل فيران توريس الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة.

وقال توريس عبر قناة النادي عقب المباراة: "أتينا من هزيمة وكنا بحاجة للفوز في ملعبنا وأمام جماهيرنا، أعتقد أنها كانت مباراة صعبة جدا، لقد عقدوا الأمور علينا لكن الاهم هو أننا حصلنا على النقاط".

وتابع "كنا متحمسين اليوم وكان يجب أن نعود للاستمتاع داخل الملعب وأن نستعيد الروج التي ميزتنا في الموسم الماضي وأعتقد أننا بدأنا في إيجادها من جديد".

وأضاف "لم أكن أعلم أنني سجلت الهدف الـ 50، أنا سعيد جدا وآمل أن تأتي الكثير من الأهداف الأخرى وأنا متأكد من ذلك".

وأتم "هذا الأسبوع كان خاصا ولا يجب أن ننسى الأشخاص الذين تضرروا في إعصار فالنسيا، أردت أن أرسل تذكارا ورسالة تضامن لهم من خلال الهدف".

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

