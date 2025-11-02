توروب: الأهداف هي الأهم في الكرة.. وزيزو قدم المطلوب منه

يرى يس توروب المدير الفني للأهلي أن فريقه فعل كل شيء في مباراة المصري دون أن يسجل الأهداف.

وتعادل الأهلي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري، وذلك أمام المصري سلبيا في الجولة 13 من المسابقة.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي: "في كرة القدم أهم شيء هو تسجيل الأهداف ونحن لم نفعل ذلك أمام المصري وأتحمل المسؤولية".

وأضاف "للمباراة الثانية على التوالي نخلق عدة فرص ولا نحولها إلى أهداف، كان لنا 5 فرص محققة ولكن الأهداف هي الأهم".

وأكمل "دوري هو إخراج أفضل ما لدى اللاعبين ووصولنا إلى المرمى يعني جودة الفريق، ولكن هناك أزمة ثقة في النفس وسوف نعمل على علاجها".

وأتم تصريحاته "زيزو لاعب جيد وقدم المطلوب منه في المباراة، الفريق يتحسن وينقصنا ترجمة الفرص إلى أهداف".

وأهدر زيزو ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ولم يفز الأهلي للمباراة الثانية على التوالي، وذلك بعدما تعادل أمام بتروجت في الجولة الماضية.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

بينما وصل المصري إلى النقطة 20 في المركز الخامس بالتساوي مع بيراميدز الذي لا يزال يتبقى له 3 مباريات.