فليك: إصابة يامال لم تشفى بعد.. وراشفورد كان بإمكانه تسجيل المزيد

كشف هانز فليك عن استمرار عدم شفاء لامين يامال من الإصابة التي تعرض لها.

وفاز برشلونة على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفوز مستحق تماما، لقد لعبنا ضد خصم يحب البناء من الخلف كما قلت من قبل لذلك أردنا الضغط العالي عليهم وقمنا بذلك بشكل ممتاز".

وتابع "الهدفان الأولان كانا رائعين وخلقنا الكثير من الفرص لكن في النهاية ربما لم نستغلها بالشكل الأفضل".

وأكمل" بالنسبة للاستحواذ على الكرة، بالتأكيد يجب أن نحسنه أكثر لكن في النهاية حصدنا ثلاث نقاط إضافية وهذا هو ما كنا نريده اليوم، وهذا الفوز يمنحنا مزيدا من الثقة والإيمان بما نفعله".

واستمر "رأيت الكثير من الأمور الإيجابية اليوم ونحن نقوم بعمل جيد حقا لكن أيضا لاحظت بعض الأشياء التي لم نقم بها كما يجب وعلينا أن نحسنها".

وشدد "الجميع يعلم أن بيدري لاعب استثنائي وبالطبع نود أن يكون معنا في كل مباراة لكن هذا ليس ممكننا الآن لذا علينا التعامل مع الوضع كما هو"

وأردف "كما قلت سابقا أنا معجب بطريقة لعب إلتشي وكنت أعرف أن المبارة لن تكون سهلة، إنهم يضغطون بشكل عالي وبكثافة كبيرة وبالنسبة لنا هذه المباراة كانت خطوة جديدة إلى الأمام".

وأضاف "لدينا الآن مباراتين قبل التوقف الدولي وهدفنا الفوز بهما، الأولى يوم الأربعاء ثم مباراة في الدوري ونريد الفوز في كلتاهما".

وكشف "إصابة يامال ما زالت قائمة في الوقت الحالي وعليه أن يتعامل معها بشكل مدروس، كما قلت أمس إنه يقوم بعمل رائع ولكنه شخص منضبط جدا ويظهر الكثير من الدية في التعامل مع حالته لكن عليه أن يواصل التدريبات والعلاج وكل ما هو ضروري، الأمر لا يزال يتأرجح بين التحسن والعودة من وقت لآخر وكما قلت عليه أن يدري وضعه بحذر واستمرار".

وأتم "بالنظر إلى الفرص التي حصل عليها راشفورد، كان بإمكانه تسجيل هدف أو هدفين إضافيين وهذا كان سيفيده كثيرا أيضا لكن بشكل عام نحن سعداء به وأنا راض عن أدائه".

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 25 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.