الكوكي: قمنا بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي.. ويجب ألا نخسر إذا لم نفز

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي

شدد نبيل الكوكي مدرب المصري على أن قناعاته تكمن في إذا لم يستطع فريقه تحقيق الفوز فلا يجب أن يخسر.

وتعادل الأهلي مع المصري بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب بالجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الكوكي عبر قناة أون سبورت: "سيطرنا على أول 10 دقائق في المباراة ولكن الأهلي تمكن من السيطرة على باقي الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني أجرينا عدة تغييرات ولم نر الكثير من الفرص وكنا نواجه فريقا كبيراولكننا أغلقنا على مفاتيح لعبه، وفي قناعاتي إن لم تحقق الفوز فيجب ألا تخسر".

وحصل محمود حمدي حارس مرمى المصري على جائزة رجل المباراة.

وارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 20 في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة.

الأهلي المصري نبيل الكوكي
التعليقات
