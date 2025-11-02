الكوكي: قمنا بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي.. ويجب ألا نخسر إذا لم نفز

شدد نبيل الكوكي مدرب المصري على أن قناعاته تكمن في إذا لم يستطع فريقه تحقيق الفوز فلا يجب أن يخسر.

وتعادل الأهلي مع المصري بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب بالجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الكوكي عبر قناة أون سبورت: "سيطرنا على أول 10 دقائق في المباراة ولكن الأهلي تمكن من السيطرة على باقي الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني أجرينا عدة تغييرات ولم نر الكثير من الفرص وكنا نواجه فريقا كبيراولكننا أغلقنا على مفاتيح لعبه، وفي قناعاتي إن لم تحقق الفوز فيجب ألا تخسر".

وحصل محمود حمدي حارس مرمى المصري على جائزة رجل المباراة.

وارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 20 في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة.