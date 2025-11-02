الكوكي: قمنا بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي.. ويجب ألا نخسر إذا لم نفز
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 22:32
كتب : FilGoal
شدد نبيل الكوكي مدرب المصري على أن قناعاته تكمن في إذا لم يستطع فريقه تحقيق الفوز فلا يجب أن يخسر.
وتعادل الأهلي مع المصري بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب بالجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.
وقال الكوكي عبر قناة أون سبورت: "سيطرنا على أول 10 دقائق في المباراة ولكن الأهلي تمكن من السيطرة على باقي الشوط الأول".
وأضاف "في الشوط الثاني أجرينا عدة تغييرات ولم نر الكثير من الفرص وكنا نواجه فريقا كبيراولكننا أغلقنا على مفاتيح لعبه، وفي قناعاتي إن لم تحقق الفوز فيجب ألا تخسر".
وحصل محمود حمدي حارس مرمى المصري على جائزة رجل المباراة.
وارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 20 في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة.
نرشح لكم
توروب: الأهداف هي الأهم في الكرة.. وزيزو قدم المطلوب منه السوبر المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة الأولى مع الأهلي.. زيزو يهدر ثامن ركلات الجزاء ضد المصري أوجولا يعزز صدارة سيراميكا لترتيب الدوري بثنائية في الـ +90 أمام بتروجت الثاني على التوالي.. محمود حمدي يتصدى لكل الهجمات ويقود المصري للتعادل مع الأهلي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم إجراء التغيير السادس بعد إصابة فتوح مؤتمر عبد الرؤوف: أحاول وضع ضوابط جديدة في الزمالك.. والأهم الفوز في الظروف الحالية بيراميدز يكشف طبيعة إصابة بلاتي توريه