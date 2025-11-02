السوبر المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 22:29
كتب : FilGoal
يطوي الأهلي صفحة الدوري المصري مؤقتا وينتقل للمشاركة في بطولة السوبر المصري.
ويلعب الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا.
ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من مواجهة الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة.
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا
ويلتقي الأهلي مع سيراميكا يوم 6 نوفمبر الجاري الموافق الخميس المقبلز
وتقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.
وتُلعب على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي.
وتذاع عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.
