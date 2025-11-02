الأولى مع الأهلي.. زيزو يهدر ثامن ركلات الجزاء ضد المصري

أهدر أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي ركلة جزاء أمام الأهلي.

وتعادل الأهلي مع منافسه المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأضاع زيزو ركلة جزاء لفريقه كانت ستكون حاسمة في تقدم الأهلي ضد المصري إلا أنه أهدرها خارج المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتعد هذه ركلة الجزاء هي الثامنة في مسيرة زيزو مع الفرق المصرية التي يهدرها.

وللمرة الثانية يهدر زيزو ركلة جزاء ضد المصري، وتعود الركلة الأخيرة التي أهدرها أمام المصري أيضا لكن رفقة الزمالك في الموسم قبل الماضي.

وكان زيزو قد أهدر ركلات جزاء أمام كل من مصر المقاصة وطلائع الجيش وحرس الحدود وسموحة (2) والداخلية والمصري (2).

وشارك زيزو مع الأهلي في الموسم الجاري في 9 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.