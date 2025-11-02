الأولى مع الأهلي.. زيزو يهدر ثامن ركلات الجزاء ضد المصري

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - زيزو

أهدر أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي ركلة جزاء أمام الأهلي.

وتعادل الأهلي مع منافسه المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأضاع زيزو ركلة جزاء لفريقه كانت ستكون حاسمة في تقدم الأهلي ضد المصري إلا أنه أهدرها خارج المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتعد هذه ركلة الجزاء هي الثامنة في مسيرة زيزو مع الفرق المصرية التي يهدرها.

وللمرة الثانية يهدر زيزو ركلة جزاء ضد المصري، وتعود الركلة الأخيرة التي أهدرها أمام المصري أيضا لكن رفقة الزمالك في الموسم قبل الماضي.

وكان زيزو قد أهدر ركلات جزاء أمام كل من مصر المقاصة وطلائع الجيش وحرس الحدود وسموحة (2) والداخلية والمصري (2).

وشارك زيزو مع الأهلي في الموسم الجاري في 9 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

زيزو الأهلي المصري الدوري المصري
نرشح لكم
توروب: الأهداف هي الأهم في الكرة.. وزيزو قدم المطلوب منه الكوكي: قمنا بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي.. ويجب ألا نخسر إذا لم نفز السوبر المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة أوجولا يعزز صدارة سيراميكا لترتيب الدوري بثنائية في الـ +90 أمام بتروجت الثاني على التوالي.. محمود حمدي يتصدى لكل الهجمات ويقود المصري للتعادل مع الأهلي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم إجراء التغيير السادس بعد إصابة فتوح مؤتمر عبد الرؤوف: أحاول وضع ضوابط جديدة في الزمالك.. والأهم الفوز في الظروف الحالية بيراميدز يكشف طبيعة إصابة بلاتي توريه
أخر الأخبار
فيران توريس: لم أكن أعلم بوصولي للهدف 50 مع برشلونة 3 دقيقة | الدوري الإسباني
توروب: الأهداف هي الأهم في الكرة.. وزيزو قدم المطلوب منه 16 دقيقة | الدوري المصري
فليك: إصابة يامال لم تشفى بعد.. وراشفورد كان بإمكانه تسجيل المزيد 29 دقيقة | الدوري الإسباني
الكوكي: قمنا بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي.. ويجب ألا نخسر إذا لم نفز 45 دقيقة | الدوري المصري
السوبر المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة 48 دقيقة | الدوري المصري
الأولى مع الأهلي.. زيزو يهدر ثامن ركلات الجزاء ضد المصري ساعة | الدوري المصري
أوجولا يعزز صدارة سيراميكا لترتيب الدوري بثنائية في الـ +90 أمام بتروجت ساعة | الدوري المصري
برشلونة يطوي أحزان الكلاسيكو ويامال يعود للتسجيل أمام إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516421/الأولى-مع-الأهلي-زيزو-يهدر-ثامن-ركلات-الجزاء-ضد-المصري