أوجولا يعزز صدارة سيراميكا لترتيب الدوري بثنائية في الـ +90 أمام بتروجت

خطف سيراميكا كليوباترا الفوز في الوقت بدلا من الضائع بالفوز على بتروجت بنتيجة 2-1 في الجولة 13 من الدوري المصري وعزز تصدره للترتيب.

تقدم بتروجت عن طريق مصطفى البدري، فيما سجل صديق أوجولا هدفي سيراميكا قائدا فريقه للفوز في الدقائق الأخيرة.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 26 نقطة في الصدارة من 12 مباراة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي تعادل سلبيا مع المصري.

فيما ظل بتروجت دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي برصيد 15 نقطة في المركز الـ 13.

وصف المباراة

استغل مصطفى البدري خطأ دفاعي من سيراميكا كليوباترا وانفرد وسجل في شباك محمد بسام في الدقيقة 18 هدف التقدم لبتروجت.

في الشوط الثاني شارك صديق أوجولا وكريم وليد وأحمد سمير لتنشيط هجوم سيراميكا.

وتحصل كريم وليد على بطاقة صفراء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 90 عاد محمد معروف حكم اللقاء لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على مدافع بتروجت.

وسجل أوجولا هدف التعادل في الدقيقة 90+2 من علامة الجزاء.

وتحصل كريم وليد على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 90+6 وأكمل سيراميكا الدقائق الأخيرة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 90+9 ومن توغل ومجهود فردي من صديق أوجولا، أطلق النيجيري تصويبة قوية ارتطمت بقدم المدافع وغالطت الحارس وسكنت الشباك معلنة فوز كليوباترا بالـ 3 نقاط.