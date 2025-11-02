برشلونة يطوي أحزان الكلاسيكو ويامال يعود للتسجيل أمام إلتشي

عاد برشلونة للفوز في الدوري الإسباني، وذلك على حساب إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 11.

تقدم لامين يامال في الدقيقة 9 بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي.

وفي الدقيقة 12 سجل فيران توريس الهدف الثاني بعد تمريرة من فيرمين لوبيز.

وقلص رافا مير الفارق في الدقيقة 42.

وسجل راشفورد في الدقيقة 52، ولكن من وضعية تسلل.

وفي الدقيقة 61 سجل راشفورد بعد تمريرة من لوبيز، ليتم احتساب الهدف هذه المرة.

وأتى داني أولمو بدلا من فيرمين لوبيز في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 74 حل روبرت ليفاندوفسكي وجيرارد مارتين بدلا من ماركوس راشفورد وأليخاندرو بالدي.

وأخيرا أتى روني بردغجي ودرو فيرنانديز بدلا من لامين يامال وفيران توريس في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

بينما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.