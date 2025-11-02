الثاني على التوالي.. محمود حمدي يتصدى لكل الهجمات ويقود المصري للتعادل مع الأهلي

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 22:08

كتب : FilGoal

الأهلي ضد المصري

تعادل الأهلي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري، وذلك أمام المصري سلبيا في الجولة 13 من المسابقة.

ولم يفز الأهلي للمباراة الثانية على التوالي، وذلك بعدما تعادل أمام بتروجت في الجولة الماضية.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 23 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

بينما وصل المصري إلى النقطة 20 في المركز الخامس بالتساوي مع بيراميدز الذي لا يزال يتبقى له 3 مباريات.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى واستمرت محاولات الأهلي في البداية، وأهدر جراديشار أول فرصة في الدقيقة 16 بعدما وصلت له الكرة من تريزيجيه لكنه سددها بعيدا عن المرمى.

وسدد زيزو ركلة حرة مباشرة أبعدها محمود حمدي حارس المصري إلى ركنية.

ومرة أخرى هدد جراديشار المرمى بعدما استلم عرضية من ياسين مرعي ثم سدد الكرة بضربة مقصية لكن المتألق محمود حمدي أبعدها لركنية.

وكاد ياسين مرعي أن يسجل الهدف الأول للأهلي بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة للركلة الركنية، لكن الكرة مرت جوار القائم.

وأهدر جراديشار أخطر فرصة للأهلي في الدقيقة 31 بعد عرضية من ناحية اليمين من ديانج ليسدد الكرة وتصطدم في القائم ويبعدها محمود حمدي.

وغادر أحمد عيد الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة، وأجرى نبيل الكوكي المدير الفني للمصري التبديل الأول وأشرك بدلا منه كريم العراقي.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني شارك أحمد عبد القادر بدلا من طاهر محمد في أول تبديلات الأهلي.

في الشوط الثاني استمرت محاولات الأهلي للتسجيل ولكن دون جدوى.

وسدد محمد هاني كرة قوية أمسك بها الحارس محمود حمدي.

وشارك أشرف بنشرقي ومحمد شكري بدلا من تريزيجيه وديانج في الدقيقة 65.

ثم غادر جراديشار في الدقيقة 78 وشارك بدلا منه محمد عبد الله، وأخيرا شارك أفشة في الدقيقة 82 بدلا من كوكا.

وسدد مروان عطية كرة قوية أمسك بها محمود حمدي في الدقيقة 90.

وأهدر محمد عبد الله أخطر فرصة للأهلي في الدقيقة 91 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

إثارة الوقت الضائع

وفي الوقت الضائع ومع الضغط القوي من الأهلي حصل زيزو على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وتقدم زيزو لتسديد ركلة الجزاء لكنه أهدرها ووضع الكرة في القائم.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

