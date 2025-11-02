جوارديولا: بورنموث من أكثر الفرق صعوبة.. وكنا أفضل في جوانب كثيرة

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 21:39

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن منافسه بورنموث من أكثر الفرق صعوبة في مواجهتها.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي سبورت: "بورنموث من أكثر الفرق صعوبة، وجدنا إيقاعنا واليوم كنا أفضل في العديد من الجوانب".

وأضاف "بورنموث قدم مباراة رائعة، في الموسم الماضي دمرونا، عليك أن تواكبهم في الالتحامات، انظر إلى الشوط الثاني فقدنا ثلاث أو أربع كرات وعاقبونا فورا".

وأنهى حديثه قائلا: "بورنموث مذهل والأمر لم يكن مفاجأة بالنسبة لي بعد ما فعله الموسم الماضي، خسر 3 مدافعين من 4 وما زال الفريق يقدم نفس الأداء".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 18 في المركز الرابع.

ووصل هالاند للهدف رقم 13 في صدارة ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي.

بيب جوارديولا بورنموث مانشستر سيتي
