مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم إجراء التغيير السادس بعد إصابة فتوح

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 21:07

أوضح مصدر من الزمالك سبب عدم إجراء التغيير السادس بعد إصابة أحمد فتوح في الرأس خلال مواجهة طلائع الجيش.

وانتصر الزمالك على الجيش بنتيجة 3-1 في الجولة 13، وشهدت المباراة إصابة فتوح في الرأس في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وقال مصدر من الزمالك عبر FilGoal.com: "لم نطلب إجراء التغيير السادس، لأنه كان سيتطلب خضوع أحمد فتوح لبروتوكول طبي خاص بإصابات الرأس والاشتباه بالارتجاج، وغيابه لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام إذا كان الارتجاج خفيفا وهو ما كان سيبعده عن المباريات المقبلة".

وأوضح "الارتجاج الخفيف يحتاج وفقا للبروتوكول مدة غياب من 7 إلى 10 أيام، في حين يحتاج الارتجاج المتوسط من 10 إلى 21 يوم راحة، وفي حالة الارتجاج الشديد أو فقدان الوعي يحدد الطبيب مدة الغياب وغالبًا لا تقل عن 21 يومًا".

وأتم "الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على خروج اللاعب وعدم استكمال المباراة دون الحاجة لإجراء تبديل سادس".

ويستعد الزمالك حاليا للمشاركة في كأس السوبر المصري وسيواجه بيراميدز في نصف نهائي المسابقة يوم الخميس المقبل في الإمارات.

وشارك فتوح في بداية الشوط الثاني بدلا من محمد شحاتة.

وتعرض في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لالتحام رأسي خرج على إثره على نقالة ولم يستكمل اللقاء.

واستطاع الزمالك الفوز بعد التعادل 3 مرات والخسارة مرة في بطولة الدوري.

وللمرة الأولى يفوز الزمالك على استاد القاهرة في الموسم الجاري في بطولة الدوري.

