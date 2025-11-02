بمشاركة متأخرة لـ مصطفى محمد.. نانت يخسر مجددا أمام ميتز
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 20:56
كتب : FilGoal
خسر نانت بنتيجة 2-0 على ميدانه مواصلا سلسلة نتائجه السلبية أمام ميتز في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وبدأ مصطفى محمد اللقاء للمرة الثانية على التوالي من على مقاعد البدلاء.
وتعرض نانت للخسارة السادسة هذا الموسم وظل في المركز الـ 15 برصيد 9 نقاط.
فيما حقق ميتز الفوز الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 17 قبل الأخير.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وشارك مصطفى محمد بدلا من يوسف العربي في الدقيقة 79.
وفي الشوط الثاني سجل جورجي أبوشيفيلي في الدقيقة 82.
وأضاف السنغالي حبيب ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 89 مؤكدا فوز الضيوف على ملعب لابوجوار.
وسيحل نانت في الجولة المقبلة ضيفا على لو هافر في الجولة 12 يوم السبت الماضي.
فيما يستضيف ميتز فريق نيس يوم الأحد المقبل.
