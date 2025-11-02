السوبر المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - نهائي كأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما في نصف نائي كأس السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات.

وكان الزمالك قد فاز على منافسه طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتمكن الزمالك من الانتصار في المباراة الأولى مع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الجديد للفريق خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وعلى الجانب الآخر انتصر بيراميدز على خصمه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من لعب 12 مباراة.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد خوضه 9 مباريات.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة:

تقام المباراة يوم الخميس 6 نوفمبر.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء.

ويستضيف استاد آل نهيان المباراة.

*المباريات بتوقيت مصر بعد تعديل التوقيت الشتوي*

الزمالك بيراميدز السوبر المصري
