مؤتمر عبد الرؤوف: أحاول وضع ضوابط جديدة في الزمالك.. والأهم الفوز في الظروف الحالية

أوضح أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك أنه يحاول وضع ضوابط جديدة في الفريق، وأكد أن الفوز هو الأهم في ظل الظروف الحالية.

وفاز الزمالك على منافسه طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز مهم جدا على فريق كبير مثل طلائع الجيش، ونتحمل المسؤولية في وقت صعب، والمهمة ليست سهلة، ولكن لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية".

وأضاف "لم يكن هناك وقت لوضع نظام مع اللاعبين، وهو ما تسبب في إرباك الحسابات الفنية، وقبل البطولات المهمة يشغل اللاعبون أنفسهم بالتفكير في مباريات البطولة، وقد يكون هناك إرباك للحسابات".

وأكمل "أتمنى أن يتفهم الجميع الظروف الصعبة وأن يكون جمهور الزمالك داعما للفريق، وأوجه الشكر لكل أبناء الزمالك الذين حرصوا على التواصل معي لدعمي بعدما توليت المسؤولية".

وشدد "تجهيزات مباراة بيراميدز المقبلة في السوبر المحلي ستكون مختلفة، وسنواجه فريقا كبيرا، وعلينا الاستعداد بالشكل الأمثل".

وتابع "قبل أن أكون مدربا فأنا مشجع لنادي الزمالك، وأعلم قدرات اللاعبين و بدأنا العمل منذ اليوم وفي تفكيرنا بطولة السوبر، والتغييرات التي حدثت لها علاقة بمباراة اليوم وبطولة السوبر أيضا من أجل تجهيز كل العناصر في قائمة الفريق".

واستمر "وجدت نفسي مسؤولا عن الفريق، و لم أختر التوقيت ولكن ذلك كان حلما بالنسبة لي، وأحاول وضع ضوابط جديدة في وقت قصير".

وأنهى حديثه قائلا: "في أوقات كثيرة لم نقدم الأفضل في لقاء اليوم، ولكن الأهم هو التوفيق وتحقيق المكسب في ظل الظروف الحالية، أكررها تواجد جماهير نادي الزمالك مهم جدا للفريق، وهتافهم لي ليس بالأمر الجديد".

وتولى عبد الرؤوف تدريب الزمالك خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا بعد إقالته لسوء النتائج.

وتمكن الزمالك من الانتصار في المباراة الأولى مع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الجديد للفريق خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

واستطاع الزمالك الفوز بعد التعادل 3 مرات والخسارة مرة في بطولة الدوري.

وللمرة الأولى يفوز الزمالك على استاد القاهرة في الموسم الجاري في بطولة الدوري.

وتمكن ناصر ماهر من تسجيل 3 أهداف خلال الموسمين الأخرين في بطولة الدوري، بينما أحرز في الموسم الحالي في البطولة ذاتها 4 أهداف حتى الآن.

وبذلك تخطى ناصر ماهر عدد أهدافه في موسمين في الدوري خلال البطولة في الموسم الحالي.

وإجمالا وصل لاعب الوسط لهدفه التاسع في جميع البطولات مع الزمالك وصنع 3 آخرين في 56 مباراة.

وتعد هذه الثنائية هي الأولى له مع الزمالك والثانية له في مسيرته، إذ سجل ماهر مع مودرن سبورت ضد بيراميدز هدفين في المباراة ذاته.

وكان ماهر قد أحرز هاتريك بقميص مودرن سبورت ضد سموحة.

وشارك المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك للمرة الاولى مع الفريق بعد إصابة محمد صبحي.

وتعرض جوان بيزيرا لاعب الزمالك لإصابة أجبرته على استبداله باكيا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 22 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة العاشرة في المركز الـ 18.

