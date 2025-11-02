بيراميدز يكشف طبيعة إصابة بلاتي توريه

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة لاعب الوسط البوركيني بلاتي توريه.

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي للنادي: "توريه شعر بآلام في العضلة الخلفية".

وأوضح "اللاعب سيجري أشعة رنين مغناطيسي على موضع الإصابة لتحديد مدى قوتها قبل سفر البعثة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري".

وأصيب توريه خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وخرج توريه مصابا في الشوط الأول للمباراة التي اقيمت على استاد الدفاع الجوي، وحل بدلا منه لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي.

وانتصر بيراميدز بنتيجة 2-1 على الاتحاد السكندري في الجولة 13 من الدوري المصري.

سجل لبيراميدز كل من مروان حمدي وأحمد عاطف "قطة" فيما سجل كريم الديب هدف الاتحاد.

وحقق بيراميدز فوزه الخامس على التوالي في الدوري.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 20 نقطة وارتقى بها 4 مراكز دفعة واحدة وأصبح رابعا من 9 مباريات بفارق 3 نقاط عن سيراميكا المتصدر.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز 20.