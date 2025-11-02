الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي خوان بيزيرا ومحمد صبحي وأحمد فتوح.

وتعرض الثلاثي للإصابة خلال مباراة طلائع الجيش في الجولة 13 من الدوري المصري في اللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض بنتيجة 3-1.

وتعرض خوان بيزيرا لإصابة في العضلة الخلفية وسيخضع لبعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة.

وخرج اللاعب باكيا في منتصف الشوط الأول وعوضه الفلسطيني عدي الدباغ.

فيما شعر محمد صبحي بإجهاد عضلي واتفق مع الجهاز الفني على استبداله وتم الاطمئنان على حالته.

وشارك المهدي سليمان في الشوط الثاني بدلا من صبحي بعدما تعرض للإصابة في الشوط الأول.

وتعرض أحمد فتوح لالتحام قوي خلال اللقاء وحالته مستقرة.

ويستعد الزمالك حاليا للمشاركة في كأس السوبر المصري وسيواجه بيراميدز في نصف نهائي المسابقة يوم الخميس المقبل في الإمارات.

وسجل ناصر ماهر (2) وعدي الدباغ أهداف الزمالك، بينما أحرز محمد عاطف هدف طلائع الجيش.

وتمكن الزمالك من الانتصار في المباراة الأولى مع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الجديد للفريق خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.