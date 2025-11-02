مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) المصري.. نزول بنشرقي وشكري
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 19:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المصري في الجولة 13 من الدوري.
ق 65: نزول بنشرقي وشكري بدلا من تريزيجيه وديانج
ق 55: تسديدة قوية من محمد هاني والحارس يتصدى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 43: خروج أحمد عيد ونزول كريم العراقي
ق 31: فرصة ضائعة بغرابة من جراديشار بعد عرضية من ديانج
ق 26: تسديدة قوية من ياسين مرعي والكرة جوار القائم
ق 25: محاولة رائعة من جراديشار بعد عرضية ياسين مرعي
ق 18: تسديدة من زيزو من ركلة حرة والحارس محمود حمدي يبعدها ركنية
ق 16: جراديشار يهدر الأول أمام المرمى بعد تمريرة من تريزيجيه
انطلاق المباراة
