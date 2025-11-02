مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) المصري.. نزول بنشرقي وشكري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المصري في الجولة 13 من الدوري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 65: نزول بنشرقي وشكري بدلا من تريزيجيه وديانج

ق 55: تسديدة قوية من محمد هاني والحارس يتصدى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: خروج أحمد عيد ونزول كريم العراقي

ق 31: فرصة ضائعة بغرابة من جراديشار بعد عرضية من ديانج

ق 26: تسديدة قوية من ياسين مرعي والكرة جوار القائم

ق 25: محاولة رائعة من جراديشار بعد عرضية ياسين مرعي

ق 18: تسديدة من زيزو من ركلة حرة والحارس محمود حمدي يبعدها ركنية

ق 16: جراديشار يهدر الأول أمام المرمى بعد تمريرة من تريزيجيه

انطلاق المباراة