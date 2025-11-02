مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) المصري.. نزول بنشرقي وشكري

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - زيزو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المصري في الجولة 13 من الدوري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري - مصطفى أبو الخير يقود الوسط ضد الأهلي تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم

ق 65: نزول بنشرقي وشكري بدلا من تريزيجيه وديانج

ق 55: تسديدة قوية من محمد هاني والحارس يتصدى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: خروج أحمد عيد ونزول كريم العراقي

ق 31: فرصة ضائعة بغرابة من جراديشار بعد عرضية من ديانج

ق 26: تسديدة قوية من ياسين مرعي والكرة جوار القائم

ق 25: محاولة رائعة من جراديشار بعد عرضية ياسين مرعي

ق 18: تسديدة من زيزو من ركلة حرة والحارس محمود حمدي يبعدها ركنية

ق 16: جراديشار يهدر الأول أمام المرمى بعد تمريرة من تريزيجيه

انطلاق المباراة

المصري الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم إجراء التغيير السادس بعد إصابة فتوح مؤتمر عبد الرؤوف: أحاول وضع ضوابط جديدة في الزمالك.. والأهم الفوز في الظروف الحالية بيراميدز يكشف طبيعة إصابة بلاتي توريه الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش في الظهور الأول لـ عبد الرؤوف.. الزمالك ينتصر للمرة الأولى على استاد القاهرة ضد طلائع الجيش تشكيل المصري - مصطفى أبو الخير يقود الوسط ضد الأهلي بيراميدز يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الاتحاد السكندري تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم
أخر الأخبار
مالك نوتنجهام فورست يعلن المساهمة في تمويل الرعاية الطبية للمصابين في قطار هانتينجدون 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هالاند: لاعبو الفانتازي لن يكونوا سعداء باستبدالي قبل الهاتريك 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم إجراء التغيير السادس بعد إصابة فتوح 24 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة متأخرة لـ مصطفى محمد.. نانت يخسر مجددا أمام ميتز 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة متأخرة لمرموش.. هالاند يواصل التألق ويقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السوبر المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز 54 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عبد الرؤوف: أحاول وضع ضوابط جديدة في الزمالك.. والأهم الفوز في الظروف الحالية ساعة | الدوري المصري
بيراميدز يكشف طبيعة إصابة بلاتي توريه ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي
/articles/516406/مباشر-الدوري-المصري-الأهلي-0-0-المصري-نزول-عبد-القادر