انتهت الدوري المصري – الأهلي (0)-(0) المصري.. تعادل سلبي

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - زيزو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المصري في الجولة 13 من الدوري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري - مصطفى أبو الخير يقود الوسط ضد الأهلي تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم

نهاية المباراة بالتعادل

ق 95: ركلة الجزاء ضائعة من زيزو

ق 93: ركلة جزاء لزيزو

ق 90: فرصة خطيرة من محمد عبد الله

ق 90: تسديدة من مروان عطية يمسك بها الحارس محمود حمدي

ق 82: نزول أفشة بدلا من كوكا

ق 78: خروج جراديشار ونزول محمد عبد الله

ق 71: ركلة جزاء والحكم يحتسب تسلل

ق 65: نزول بنشرقي وشكري بدلا من تريزيجيه وديانج

ق 55: تسديدة قوية من محمد هاني والحارس يتصدى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: خروج أحمد عيد ونزول كريم العراقي

ق 31: فرصة ضائعة بغرابة من جراديشار بعد عرضية من ديانج

ق 26: تسديدة قوية من ياسين مرعي والكرة جوار القائم

ق 25: محاولة رائعة من جراديشار بعد عرضية ياسين مرعي

ق 18: تسديدة من زيزو من ركلة حرة والحارس محمود حمدي يبعدها ركنية

ق 16: جراديشار يهدر الأول أمام المرمى بعد تمريرة من تريزيجيه

انطلاق المباراة

المصري الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
توروب: الأهداف هي الأهم في الكرة.. وزيزو قدم المطلوب منه الكوكي: قمنا بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي.. ويجب ألا نخسر إذا لم نفز السوبر المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة الأولى مع الأهلي.. زيزو يهدر ثامن ركلات الجزاء ضد المصري أوجولا يعزز صدارة سيراميكا لترتيب الدوري بثنائية في الـ +90 أمام بتروجت الثاني على التوالي.. محمود حمدي يتصدى لكل الهجمات ويقود المصري للتعادل مع الأهلي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم إجراء التغيير السادس بعد إصابة فتوح مؤتمر عبد الرؤوف: أحاول وضع ضوابط جديدة في الزمالك.. والأهم الفوز في الظروف الحالية
أخر الأخبار
فيران توريس: لم أكن أعلم بوصولي للهدف 50 مع برشلونة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
توروب: الأهداف هي الأهم في الكرة.. وزيزو قدم المطلوب منه 17 دقيقة | الدوري المصري
فليك: إصابة يامال لم تشفى بعد.. وراشفورد كان بإمكانه تسجيل المزيد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
الكوكي: قمنا بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي.. ويجب ألا نخسر إذا لم نفز 46 دقيقة | الدوري المصري
السوبر المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة 49 دقيقة | الدوري المصري
الأولى مع الأهلي.. زيزو يهدر ثامن ركلات الجزاء ضد المصري ساعة | الدوري المصري
أوجولا يعزز صدارة سيراميكا لترتيب الدوري بثنائية في الـ +90 أمام بتروجت ساعة | الدوري المصري
برشلونة يطوي أحزان الكلاسيكو ويامال يعود للتسجيل أمام إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش
/articles/516406/انتهت-الدوري-المصري-الأهلي-0-0-المصري-تعادل-سلبي