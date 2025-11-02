انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) إلتشي

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 19:25

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد أولمبياكوس

يلعب برشلونة مع إلتشي في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

--

ق 88 روني بردغجي ودرو فيرنانديز بدلا من لامين يامال وفيران توريس

ق 74 روبرت ليفاندوفسكي وجيرارد مارتين بدلا من ماركوس راشفورد وأليخاندرو بالدي

ق 66 داني أولمو بدلا من فيرمين لوبيز

ق 61 جوووول راشفورد يسجل الثالث بعد تمريرة من فيرمين

ق 52 راشفورد يسجل ولكن الراية توقف الاحتفال

استراحة

ق 42 جوووول رافا مير يقلص الفارق

ق 12 جوووول فيران توريس يسجل الثاني بعد تمريرة من فيرمين لوبيز

ق 9 جووووول لامين يامال يسجل الأول بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
برشلونة يطوي أحزان الكلاسيكو ويامال يعود للتسجيل أمام إلتشي تشكيل برشلونة – لامين يامال يقود الهجوم أمام إلتشي.. وعودة ليفاندوفسكي سبورت: هاري كين يدرس إمكانية الانتقال إلى برشلونة في الصيف أولمو وليفاندوفسكي في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) فالنسيا.. فوز جديد للملكي ثالث الانتصارات المتتالية.. أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية بثلاثية سبورت: لامين يامال ينفصل عن نيكي نيكول
أخر الأخبار
برشلونة يطوي أحزان الكلاسيكو ويامال يعود للتسجيل أمام إلتشي دقيقة | الدوري الإسباني
الثاني على التوالي.. محمود حمدي يتصدى لكل الهجمات ويقود المصري للتعادل مع الأهلي 3 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بورنموث: اللعب ضد هالاند صعب جدا.. وسعداء بمكاننا الحالي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: بورنموث من أكثر الفرق صعوبة.. وكنا أفضل في جوانب كثيرة 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
مالك نوتنجهام فورست يعلن المساهمة في تمويل الرعاية الطبية للمصابين في قطار هانتينجدون 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هالاند: لاعبو الفانتازي لن يكونوا سعداء باستبدالي قبل الهاتريك ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم إجراء التغيير السادس بعد إصابة فتوح ساعة | الدوري المصري
بمشاركة متأخرة لـ مصطفى محمد.. نانت يخسر مجددا أمام ميتز ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي
/articles/516405/انتهت-في-الدوري-الإسباني-برشلونة-3-1-إلتشي