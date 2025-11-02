انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) إلتشي

يلعب برشلونة مع إلتشي في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

ق 88 روني بردغجي ودرو فيرنانديز بدلا من لامين يامال وفيران توريس

ق 74 روبرت ليفاندوفسكي وجيرارد مارتين بدلا من ماركوس راشفورد وأليخاندرو بالدي

ق 66 داني أولمو بدلا من فيرمين لوبيز

ق 61 جوووول راشفورد يسجل الثالث بعد تمريرة من فيرمين

ق 52 راشفورد يسجل ولكن الراية توقف الاحتفال

استراحة

ق 42 جوووول رافا مير يقلص الفارق

ق 12 جوووول فيران توريس يسجل الثاني بعد تمريرة من فيرمين لوبيز

ق 9 جووووول لامين يامال يسجل الأول بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي

بداية المباراة