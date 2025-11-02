انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) إلتشي
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 19:25
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة مع إلتشي في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.
--
ق 88 روني بردغجي ودرو فيرنانديز بدلا من لامين يامال وفيران توريس
ق 74 روبرت ليفاندوفسكي وجيرارد مارتين بدلا من ماركوس راشفورد وأليخاندرو بالدي
ق 66 داني أولمو بدلا من فيرمين لوبيز
ق 61 جوووول راشفورد يسجل الثالث بعد تمريرة من فيرمين
ق 52 راشفورد يسجل ولكن الراية توقف الاحتفال
استراحة
ق 42 جوووول رافا مير يقلص الفارق
ق 12 جوووول فيران توريس يسجل الثاني بعد تمريرة من فيرمين لوبيز
ق 9 جووووول لامين يامال يسجل الأول بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي
بداية المباراة
نرشح لكم
برشلونة يطوي أحزان الكلاسيكو ويامال يعود للتسجيل أمام إلتشي تشكيل برشلونة – لامين يامال يقود الهجوم أمام إلتشي.. وعودة ليفاندوفسكي سبورت: هاري كين يدرس إمكانية الانتقال إلى برشلونة في الصيف أولمو وليفاندوفسكي في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي ريال مدريد يسحق فالنسيا وفينيسيوس يرفض هدية مبابي انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) فالنسيا.. فوز جديد للملكي ثالث الانتصارات المتتالية.. أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية بثلاثية سبورت: لامين يامال ينفصل عن نيكي نيكول