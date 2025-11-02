في الظهور الأول لـ عبد الرؤوف.. الزمالك ينتصر للمرة الأولى على استاد القاهرة ضد طلائع الجيش

فاز الزمالك على منافسه طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ناصر ماهر (2) وعدي الدباغ أهداف الزمالك، بينما أحرز محمد عاطف هدف طلائع الجيش.

وتمكن الزمالك من الانتصار في المباراة الأولى مع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الجديد للفريق خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

واستطاع الزمالك الفوز بعد التعادل 3 مرات والخسارة مرة في بطولة الدوري.

وللمرة الأولى يفوز الزمالك على استاد القاهرة في الموسم الجاري في بطولة الدوري.

وتمكن ناصر ماهر من تسجيل 3 أهداف خلال الموسمين الأخرين في بطولة الدوري، بينما أحرز في الموسم الحالي في البطولة ذاتها 4 أهداف حتى الآن.

وبذلك تخطى ناصر ماهر عدد أهدافه في موسمين في الدوري خلال البطولة في الموسم الحالي.

وإجمالا وصل لاعب الوسط لهدفه التاسع في جميع البطولات مع الزمالك وصنع 3 آخرين في 56 مباراة.

وتعد هذه الثنائية هي الأولى له مع الزمالك والثانية له في مسيرته، إذ سجل ماهر مع مودرن سبورت ضد بيراميدز هدفين في المباراة ذاته.

وكان ماهر قد أحرز هاتريك بقميص مودرن سبورت ضد سموحة.

وحصل ماهر على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي.

وشارك المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك للمرة الاولى مع الفريق بعد إصابة محمد صبحي.

وتعرض جوان بيزيرا لاعب الزمالك لإصابة أجبرته على استبداله باكيا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 22 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة العاشرة في المركز الـ 18.































































































هدف مبكر

افتحح ناصر ماهر النتيجة مكبرا في الدقيقة الخامسة بعد تسلمه الكرة ثم سدد في الشباك محرزا الهدف الأول.

وتألق محمد صبحي في الدقيقة 12 بعد تسديدة قوية من أحمد علاء.

وأصيب صبحي في الدقيقة 15 لكنه تلقى العلاج وأكمل المباراة.

وفي الدقيقة 24 أصيب بيزيرا وخرج باكيا وتم استبداله بعدي الدباغ.

وأهدر الدباغ انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 38.

وخرج سيف الدين الجزيري ومحمد شحاتة ودخول شيكو بانزا وأحمد فتوح بين الشوطين.

وفي الدقيقة 49 سجل ناصر ماهر الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ثم ارتدت له وتابعها في المرمى.

واستبدل حسام عبد المجيد ودخل محمود حمدي "الونش".

وأضاف الدباغ الهدف الثالث في الدقيقة 61 بعد رأسية من عرضية عن طريق محمود بنتايك.

وخرج صبحي ودخل المهدي سليمان بدلا منه في الدقيقة 63.

وقلص عاطف الفارق في الدقيقة 80 بعد رأسية.

ثم بعد دقيقتين أهدر الدباغ انفرادا تاما مرة أخرى.

وللمرة الثالثة أهدر الدباغ انفرادا للمرة الثالثة.

وحافظ الزمالك على النتيجة وتمكن من تحقيق الفوز.

