تشكيل المصري - مصطفى أبو الخير يقود الوسط ضد الأهلي

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد الليبي

أعلن نبيل الكوكي مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويلتقي المصري مع الأهلي بعد قليل على ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب المصري بثلاثي في وسط الملعب مكون من بورنور موجيشا ومحمود حمادة ومصطفى أبو الخير.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود حمدي.

الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة - مصطفى أبو الخير - موجيشا.

الهجوم: حسن علي - منذر طمين - عبد الرحيم دغموم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عصام ثروت - أحمد أيمن منصور - كريم العراقي - محمد هاشم - عمر الساعي - أحمد القرموطي حسين فيصل - أحمد علي عامر - كنجسلي أدو.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

