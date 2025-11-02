بيراميدز يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الاتحاد السكندري

انتصر بيراميدز بنتيجة 2-1 على الاتحاد السكندري في الجولة 13 من الدوري المصري في لقاء أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

سجل لبيراميدز كل من مروان حمدي وأحمد عاطف "قطة" فيما سجل كريم الديب هدف الاتحاد.

وحقق بيراميدز فوزه الخامس على التوالي في الدوري.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 20 نقطة وارتقى بها 4 مراكز دفعة واحدة وأصبح رابعا من 9 مباريات بفارق 3 نقاط عن سيراميكا المتصدر.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز 20.

video:1

وصف المباراة

وتقدم بيراميدز مبكرا بعد عرضية حولها مروان حمدي برأسية تصدى لها صبحي سليمان لكن المهاجم تابعها معلنا الهدف الأول في الدقيقة 12.

وزاد بيراميدز من هجومه لإضافة الهدف الثاني، وفي الدقيقة 30 منع صبحي ببراعة فرصة هدف آخر من مروان حمدي برأسية.

وبعد دقيقة تألق مرة أخرى في التصدي لتسديدة زلاكة على الطائر، ثم مرة أخرى تصدى لكرة من على خط المرمى بقدمه ثم شتتها المدافع من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 44 أجرى كرونوسلاف يورتشيتش تغييرا بمشاركة وليد الكرتي بدلا من بلاتي توريه.

شوط أول انتهى بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

في الثاني استمرت سيطرة بيراميدز لكن ليس بنفس الخطورة كما الشوط الأول.

وفي الدقيقة 80 مرر مروان حمدي كرة بينية أرضية للبديل أحمد عاطف "قطة" الذي سجل بلمسة رائعة.

وفي الدقيقة 83 احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على الكرتي.

وسجل كريم الديب هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز 2-1.