تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم

عاد مروان عطية وأحمد نبيل "كوكا" ثنائي الأهلي من جديد لتشكيل الفريق وذلك في مواجهة المصري.

ويلعب الأهلي ضد المصري في الجولة 13 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وغاب كوكا ومروان عن الأهلي في المباراة الماضية ضد بتروجت للإيقاف.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج - تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – نيتس جراديشار – طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – عمر كمال – أحمد رمضان – أحمد عبد القادر – محمد شكري – أفشة – كريم فؤاد – محمد عبد الله – أشرف بنشرقي

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.