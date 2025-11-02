خبر في الجول - الزمالك يفاوض حسن قداح لإمكانية عودته لدعم فريق اليد

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 18:44

كتب : إبراهيم رمضان

حسن وليد قداح

دخل الزمالك في مفاوضات مع حسن قداح لاعبه السابق بفريق اليد.

وانتهى تعاقد قداح مع كيلسي البولندي بنهاية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تفاوض مع قداح بشأن إمكانية عودته لصفوف الفريق وأبدى اللاعب موافقة مبدئية.

أخبار متعلقة:
يد - قداح يتوج بالسوبر البولندي كرة يد – زين يفوز بلقب كأس رومانيا.. وقداح بطل كأس بولندا كرة يد - زين وقداح يودعان دوري أبطال أوروبا من الملحق كرة يد - بمشاركة قداح.. كيلسي يخسر أمام فوكس برلين بأبطال أوروبا بفارق 6 أهداف

ولم يحسم قداح قراره النهائي حتى الآن سواء بالعودة إلى مصر أو الاستمرار في الاحتراف الخارجي.

وسبق لقداح اللعب بصفوف الزمالك قبل الرحيل إلى صفوف كيلسي.

ويتواجد قداح حاليا في معسكر منتخب مصر والذي واجه خلاله المنتخب البرتغالي في مباراتين وديتين.

الزمالك كرة يد حسن قداح
نرشح لكم
كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة رئيس اتحاد كرة اليد: أخبرنا اللاعبين أن هدفنا التتويج ببطولة العالم كرة يد - منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما على حساب إسبانيا يد - موعد مواجهة مصر وإسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين.. والقناة الناقلة كرة يد - منتخب الناشئين يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في بطولة العالم.. وتحديد منافسه خبر في الجول - الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يُخطر الزمالك بإيقافه لمدة عام من البطولات القارية كرة يد - الاتحاد يعلن تفاصيل السوبر المصري.. ومواعيد المباريات
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يفاوض حسن قداح لإمكانية عودته لدعم فريق اليد 12 دقيقة | كرة يد
بعد إصابة صبحي.. المهدي سليمان يشارك للمرة الأولى مع الزمالك ضد طلائع الجيش 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – لامين يامال يقود الهجوم أمام إلتشي.. وعودة ليفاندوفسكي 30 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: الدوري الإنجليزي مثل NBA.. لا يوجد فريق يهمين عليه باستمرار 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) بورنموث.. جووول أول 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأول مع نونو سانتو.. وست هام يستعيد الانتصارات بثلاثية في نيوكاسل 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثنائية الأولى مع الأبيض.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في طلائع الجيش 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي
/articles/516400/خبر-في-الجول-الزمالك-يفاوض-حسن-قداح-لإمكانية-عودته-لدعم-فريق-اليد