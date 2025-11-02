خبر في الجول - الزمالك يفاوض حسن قداح لإمكانية عودته لدعم فريق اليد

دخل الزمالك في مفاوضات مع حسن قداح لاعبه السابق بفريق اليد.

وانتهى تعاقد قداح مع كيلسي البولندي بنهاية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تفاوض مع قداح بشأن إمكانية عودته لصفوف الفريق وأبدى اللاعب موافقة مبدئية.

ولم يحسم قداح قراره النهائي حتى الآن سواء بالعودة إلى مصر أو الاستمرار في الاحتراف الخارجي.

وسبق لقداح اللعب بصفوف الزمالك قبل الرحيل إلى صفوف كيلسي.

ويتواجد قداح حاليا في معسكر منتخب مصر والذي واجه خلاله المنتخب البرتغالي في مباراتين وديتين.