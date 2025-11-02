بعد إصابة صبحي.. المهدي سليمان يشارك للمرة الأولى مع الزمالك ضد طلائع الجيش
الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 18:43
كتب : FilGoal
شارك المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك للمرة الأولى مع الفريق ضد طلائع الجيش.
ويواجه الزمالك خصمه طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.
ودخل المهدي سليمان بدلا من محمد صبحي في الدقيقة 63.
وتعرض صبحي لإصابة عضلية في الشوط الأول لكنه تحامل للاستمرار في الملعب حتى خرج في الشوط الثاني.
وبذلك سجل سليمان المشاركة الأولى له مع الزمالك.
وانضم سليمان للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السكندري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط
