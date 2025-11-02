بعد إصابة صبحي.. المهدي سليمان يشارك للمرة الأولى مع الزمالك ضد طلائع الجيش

الأحد، 02 نوفمبر 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الزمالك - طلائع الجيش

شارك المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك للمرة الأولى مع الفريق ضد طلائع الجيش.

ويواجه الزمالك خصمه طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

ودخل المهدي سليمان بدلا من محمد صبحي في الدقيقة 63.

أخبار متعلقة:
بعد إصابة صبحي.. المهدي سليمان يشارك للمرة الأولى مع الزمالك ضد طلائع الجيش الثنائية الأولى مع الأبيض.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في طلائع الجيش محاميه لـ في الجول: روقا حصل على حُكم رسمي ضد الزمالك.. وعدم السداد يعني إيقاف القيد الأعلى للإعلام يؤكد تلقي شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي

وتعرض صبحي لإصابة عضلية في الشوط الأول لكنه تحامل للاستمرار في الملعب حتى خرج في الشوط الثاني.

وبذلك سجل سليمان المشاركة الأولى له مع الزمالك.

وانضم سليمان للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السكندري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط

الزمالك محمد صبحي المهدي سليمان
نرشح لكم
الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش مباشر الدوري – الأهلي ضد المصري في الظهور الأول لـ عبد الرؤوف.. الزمالك ينتصر للمرة الأولى على استاد القاهرة ضد طلائع الجيش تشكيل المصري - مصطفى أبو الخير يقود الوسط ضد الأهلي بيراميدز يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الاتحاد السكندري تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم الثنائية الأولى مع الأبيض.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في طلائع الجيش قبل السوبر.. خروج بيزيرا باكيا بسبب الإصابة ضد طلائع الجيش
أخر الأخبار
الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي ضد طلائع الجيش 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري – الأهلي ضد المصري 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) إلتشي.. جوووول الثاني 27 دقيقة | الدوري الإسباني
في الظهور الأول لـ عبد الرؤوف.. الزمالك ينتصر للمرة الأولى على استاد القاهرة ضد طلائع الجيش 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري - مصطفى أبو الخير يقود الوسط ضد الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الاتحاد السكندري 50 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – عودة مروان وكوكا أمام المصري.. وجراديشار يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يفاوض حسن قداح لإمكانية عودته لدعم فريق اليد ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتقدم بشكوى ضد ما نشر في مجلة الأهلي
/articles/516399/بعد-إصابة-صبحي-المهدي-سليمان-يشارك-للمرة-الأولى-مع-الزمالك-ضد-طلائع-الجيش